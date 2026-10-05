Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου – Δεν παίρνω διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια» (Video)

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Στο διαζύγιο με τον Φιλιππο Μιχόπουλο και στη συνεπιμέλεια των παιδιών τους αναφέρθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, επισημαίνοντας ότι η ίδια ουδέποτε διεκδίκησε χρήματα από τον πρώην σύζυγό της, υπογραμμίζοντας ότι δεν «παίρνει διατροφή».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η ηθοποιός αποκάλυψε ότι μετά τον χωρισμό της με τον επιχειρηματία, προτεραιότητα για την ίδια ήταν να παραμείνει ομαλή η σχέση των δύο γονέων προς όφελος των παιδιών τους.

Αναφερόμενη στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί για εκείνη πως στη ζωή της στηριζόταν οικονομικά στους πρώην συντρόφους της, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε ότι τα έξοδα των παιδιών τους μοιράζονται στη μέση.

«Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου. Είμαι τελείως ανεξάρτητη. Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο, γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε. Γελάνε με αυτή την εντύπωση, αλλά τι να βγεις να πεις; Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Δεν με αφορά αυτό το κομμάτι. Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, δεν έχουμε διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή από ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη, ό,τι ζωή έκανα πριν, κάνω και τώρα χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον. Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση. Δεν διεκδίκησα ποτέ η διατροφή, δεν ρώτησα ποτέ να μάθω. Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής και οικονομικής ανεξαρτησίας, ακόμη και όταν βρίσκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο που μπορεί καλύψει κάθε τους ανάγκη. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα μιας γυναίκας να στηρίζεται στον εαυτό της, της δίνει παράλληλα τη δύναμη να θέτει όρια και να αποχωρεί από καταστάσεις που δεν την εκφράζουν.

«Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μην φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δεν μου αρέσει, το αλλάζω”. Όταν υπάρχουν εξαρτημένες σχέσεις, αλλάζει η σχέση και γίνεται σχέση εξουσίας και παίζονται άλλα παιχνίδια» τόνισε.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και 7 χρόνια γάμου. Στις 14 Μαρτίου του 2018, έγιναν για πρώτη φορά γονείς και υποδέχτηκαν τον γιο τους, Μάξιμο. Τον Ιούνιο του 2021, ήρθε στη ζωή και η κόρη τους, Σιέννα.

Τον Μάιο, η ηθοποιός παντρεύτηκε με τον Μπρούνο Τσερέλα, ενώ ο επιχειρηματίας είναι σε σχέση με την κύπρια παρουσιάστρια, Κωνσταντίνα Ευριπίδου.

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