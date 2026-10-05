Σαμπάνης για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης – Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου και όλη μου τη μουσική» (Video)

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Την ευγνωμοσύνη του για την ανταπόκριση του κοινού στη συναυλία του στο Κατράκειο εξέφρασε ο Γιώργος Σαμπάνης, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος έδωσε από νωρίς το «παρών», παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη βροχή.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι του έχει αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή του και όλη μου τη μουσική.

«Το λες μόνο σου. Ισχύει όντως. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη χαρά σε μια συναυλία που ανυπομονώ κάθε χρόνο να γίνει και να που θα γίνει σήμερα» είπε αρχικά, ενώ αναφερόμενος στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια τόνισε:

«Θα συνεχίσω τη συνεργασία μου με τον Νίκο Μακρόπουλο. Μια συνεργασία που με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, η οποία είναι πετυχημένη, οπότε γιατί να μην τη συνεχίσω;».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Σαμπάνης δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και στις ζωές μας μέσω της φωνής του και της τέχνης του. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη» είπε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

«Έχω αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη 18 χρόνια από τη ζωή μου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στο Γιώργο. Και τη συναυλία και τη χρονιά για τον δίσκο. Τι άλλο θες; Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια, οπότε θα πούμε μερικά για πάρτη του» πρόσθεσε.

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