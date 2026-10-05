search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 12:05
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 10:38

Σαμπάνης για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης – Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου και όλη μου τη μουσική» (Video)

05.10.2026 10:38
sabanis-mazonakis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ευγνωμοσύνη του για την ανταπόκριση του κοινού στη συναυλία του στο Κατράκειο εξέφρασε ο Γιώργος Σαμπάνης, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος έδωσε από νωρίς το «παρών», παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη βροχή.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι του έχει αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή του και όλη μου τη μουσική.

«Το λες μόνο σου. Ισχύει όντως. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη χαρά σε μια συναυλία που ανυπομονώ κάθε χρόνο να γίνει και να που θα γίνει σήμερα» είπε αρχικά, ενώ αναφερόμενος στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια τόνισε:

«Θα συνεχίσω τη συνεργασία μου με τον Νίκο Μακρόπουλο. Μια συνεργασία που με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, η οποία είναι πετυχημένη, οπότε γιατί να μην τη συνεχίσω;».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Σαμπάνης δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και στις ζωές μας μέσω της φωνής του και της τέχνης του. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη» είπε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

«Έχω αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη 18 χρόνια από τη ζωή μου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στο Γιώργο. Και τη συναυλία και τη χρονιά για τον δίσκο. Τι άλλο θες; Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια, οπότε θα πούμε μερικά για πάρτη του» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Μπράντλεϊ Κούπερ – Τζίτζι Χαντίντ: Παντρεύτηκαν κρυφά; – Τα δαχτυλίδια που «φούντωσαν» ξανά τις φήμες

Ο Νίκος Βέρτης έπαιξε στο μπουζούκι το «Ώρες Μικρές» του Μαζωνάκη – Η συγκινητική αντίδραση του κοινού (Video)

Μάνος Νιφλής: «Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα μιας εκπομπής είναι το όνομα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIKE_EKTELESI
ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Η Christa Pike «μπορεί να μην αναρρώσει ποτέ» μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

bouli new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

gonidis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα «σάλια» Γονίδη για τον καταδικασμένο Κασιδιάρη και το πλυντήριο στους ναζιστές – Απάντησε σαν να μην κατάλαβε τι έκανε

elizabeth-debicki_0510_1920-1080_new
ΘΕΑΤΡΟ

Richard II: Η Elizabeth Debicki γράφει ιστορία με τη Royal Shakespeare Company (photo/video)

hacker new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση με τεράστια διαρροή προσωπικών δεδομένων – Παραβιάστηκαν στοιχεία 8,8 εκατ. ανθρώπων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

plakias karystianoy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» – Η αιχμηρή αντίδραση Πλακιά στην Καρυστιανού

mazwnakis-2
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη στις τοξικολογικές – Οι έξι συσκευές, οι νέοι μάρτυρες και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 12:04
PIKE_EKTELESI
ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Η Christa Pike «μπορεί να μην αναρρώσει ποτέ» μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

bouli new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

gonidis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα «σάλια» Γονίδη για τον καταδικασμένο Κασιδιάρη και το πλυντήριο στους ναζιστές – Απάντησε σαν να μην κατάλαβε τι έκανε

1 / 3