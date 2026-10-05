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05.10.2026 09:46

Ο Νίκος Βέρτης έπαιξε στο μπουζούκι το «Ώρες Μικρές» του Μαζωνάκη – Η συγκινητική αντίδραση του κοινού (Video)

05.10.2026 09:46
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Με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να τιμήσει τον εκλιπόντα τραγουδιστή ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος άρχισε να παίζει στο μπουζούκι το «Ώρες Μικρές».

Ο καλλιτέχνης έπαιξε τη μουσική χωρίς να τραγουδά, με το κοινό να ερμηνεύει τους στίχους του κομματιού, σε μια στιγμή ιδιαίτερα συγκινητική.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media, με τους χρήστες του διαδικτύου να εκφράζουν τη θλίψη και την οδύνη για έναν θάνατο που έναν σχεδόν μήνα μετά, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν.

@pattykil Σεβασμός στον Νίκο Βέρτη… που επέλεξε να παίξει μόνο με το μπουζούκι, αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει. Γιατί κάποια τραγούδια έχουν τη φωνή του ανθρώπου που τα έκανε δικά του… ❤️#vertis #mazonakis ♬ πρωτότυπος ήχος – Love Sounds

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”» είχε πει ο Νίκος Βέρτης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης» πρόσθεσε.

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