«Νωρίς Nωρίς»: Χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη σήμερα η εκπομπή – Όσα είπε η Μαρία Ηλιάκη στην έναρξη (Video)

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Χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη ξεκίνησε, το πρωί της Δευτέρας (5/10), το «Νωρίς Νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη να εμφανίζεται μόνη της στο πλατό, εξηγώντας στους τηλεθεατές τον λόγο της απουσίας του συμπαρουσιαστή της.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια, ο Κρατερός Κατσούλης ταλαιπωρείται με μια ίωση, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βρεθεί στο πλευρό της στην εκπομπή.

«Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Μόνη μου. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει φέτος. Άρχισαν οι ιώσεις πάρα πολύ γρήγορα. Τον Κρατερό μας ταλαιπωρεί μια ίωση. Να του ευχηθούμε περαστικά και τον περιμένουμε κοντά μας το συντομότερο», είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη για να περάσει, αμέσως μετά, στη θεματολογία της εκπομπής.

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