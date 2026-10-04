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04.10.2026 09:59

«The Fitbit Killer»: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το ντοκιμαντέρ του Amazon για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς – Συμμετέχει ο Γιώργος Καλλιακμάνης

04.10.2026 09:59
caroline

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Στο «The Fitbit Killer», το ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς που διατίθεται στην πλατφόρμα Amazon Prime Video, συμμετέχει ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, συμμετέχει αμισθί στην παραγωγή, καθώς οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ είχαν παρακολουθήσει τις δημόσιες τοποθετήσεις του την περίοδο της υπόθεσης και του ζήτησαν να λάβει μέρος.

«Με είχαν δει τότε, με τον θάνατο της Καρολάιν, για τις τοποθετήσεις μου και ήθελαν να συμμετάσχω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έχει ήδη παρακολουθήσει μέρος της παραγωγής, καθώς του εστάλησαν κάποια επεισόδια, και μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για το αποτέλεσμα.

«Είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ προσεγμένο, πολύ καλό, πολύ δυνατό», σημείωσε.

Το ντοκιμαντέρ έχει ήδη κυκλοφορήσει σε άλλες χώρες, ενώ αναμένεται να διατεθεί και στην Ελλάδα σε μεταγενέστερο χρόνο.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 12:09
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