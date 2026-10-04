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04.10.2026 07:48

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

04.10.2026 07:48
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “20 ημέρες κρίνουν το Σινά”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1.300 κλεμμένα κειμήλια”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Το κρας τεστ με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Κυβέρνηση σε παρακμή”

ΕΣΤΙΑ: “Οι πράξεις της υποταγής μιας πρόθυμης πολιτικής τάξης”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη”

Real news: “Όλοι στην “πρίζα” για το καλώδιο!”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η ελληνική λίστα του Ρούμπιο”

Documento: “Βλαστοκύτταρα στην Ελλάδα με “άρωμα Επσταϊν””

ΚONTRA: “Καμπανάκι και από διεθνή Οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών”

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