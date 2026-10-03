Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ στα Ιωάννινα

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Η προσφορά του Περιφερειακού Τύπου στην ενημέρωση, την κοινωνία, την ιστορία αναδείχθηκε κατά την εκδήλωση των επίσημων εγκαινίων της έκθεσης “Γράφουμε Ιστορία!” στις 18:30 στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελλοπονήσου, Ηπείρου, Νήσων.

Στην έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο των ΓΑΚ Ηπείρου, παρουσιάζονται ιστορικά ντοκουμέντα, μία σημαντική δημοσιογραφική διαδρομή ενός και πλέον αιώνα, από την Πάτρα του 1926 οπότε και ιδρύθηκε η ΕΣΗΕΠΗΝ και την Ήπειρο, μέχρι σήμερα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι Πρόεδροι των άλλων Δημοσιογραφικών Ενώσεων, της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου,της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου,της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Δημήτρης Χορταργιάς, της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης Ιωάννης Βοιτσίδης, της ΕΣΠΗΤ Θέμης Μπερεδήμας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Χριστίνα Συναρέλλη, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Τύπου και νυν Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Αμέσως μετά, στις 19.00, σε αίθουσα των ΓΑΚ , πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση όπου προβλήθηκε ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στη ιστορική διαδρομή της ΕΣΗΕΠΗΝ. Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης έγινε από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νίκο Αναστασόπουλο με θέμα, «Από την είδηση στην ιστορία: Ο Τύπος των Ιωαννίνων μετά το 1913».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ, οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Κυριάκος Κορτέσης τόνισε πως στόχος των δράσεων για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ έχει στόχο να υπενθυμίσει πως οι δημοσιογράφοι υπηρετούν τους πολίτες, την κοινωνία,,τη Δημοκρατία.

Στην αξιοπιστία της ενημέρωσης, στάθηκε, κατά τον χαιρετισμό της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Χριστίνα Συναρέλλη. Η κ. Συναρέλλη, ειδικότερα, τόνισε πως η αξιοπιστία είναι σήμερα πολυτιμότερη από ποτέ, ενώ, παράλληλα, υπογράμμισε την διαχρονική εγκυρότητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η οποία αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου, εξήρε την ύπαρξη της ΕΣΗΕΠΗΝ, καθώς, όπως τόνισε, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο και την αναγκαιότητα ύπαρξης των συνδικαλιστικών μας οργάνων στην περιφέρεια και μάλιστα σε δύσκολες περιοχές της Ελλάδας, σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, από το Καστελόριζο μέχρι τις Διαπόντιες Νήσους και από την Κρήτη μέχρι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και βέβαια την Πελοπόννησο και την Ήπειρο .

Η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, επισήμανε πως παρουσία όλων των Ενώσεων στην εκδήλωση καταδεικνύει την αλληλεγγύη και την ενότητα στο δημοσιογραφικό χώρο.

Ο Δημήτρης Χορταργιάς χαιρέτησε τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ και επισήμανε: “Η συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της πρώτης Ένωσης Συντακτών στην Πάτρα το 1926 και η εξέλιξή της στη μεγαλύτερη γεωγραφικά Ένωση της χώρας, αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τα μέλη της, αλλά για το σύνολο του περιφερειακού Τύπου και την ίδια τη Δημοκρατία”.

Ο Ιωάννης Βοιτσίδης Πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ, η οποία γιόρταζε τα 100 της χρόνια το 2023, αναγνώρισε, κατά τον χαιρετισμό του, τις δυσκολίες του Περιφερειακού Τύπου με την σημείωση πως οφείλει να αντέξει για να είναι πλήρης η ενημέρωση των πολιτών.

Ο Θέμης Μπερεδήμας, Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, υπογράμμισε πως σήμερα, μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση αποτελεί καθημερινή πρόκληση, η ιστορική μνήμη του Τύπου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

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