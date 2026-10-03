search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:13
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 16:06

«Κόλαφος» η Γερμανού για την απολογία της γιατρού της Καρνεάδου: «Υποτιμά τη νοημοσύνη του κόσμου»

03.10.2026 16:06
germanou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Θέση για όσα υποστήριξε στην απολογία της η Ιωάννα Γάκα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε η Ναταλία Γερμανού.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της απολογίας της, η παρουσιάστρια σχολίασε όσα παρουσιάστηκαν στον αέρα της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στα όσα φέρεται να υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός σχετικά με την παρουσία των διασωστών του ΕΚΑΒ, αναφερόμενη και σε όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των διασωστών.

«Δεν θέλω να εκφραστώ… ή μάλλον δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα να εκφραστώ, γιατί είμαστε στην τηλεόραση και δεν είμαστε μεταξύ μας. Έχουμε ανοιχτές κάμερες και ανοιχτά μικρόφωνα. Όλα αυτά που κατέθεσε της τα ανατρέπουν όλα οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της», ανέφερε αρχικά.

»Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είπαν άλλα πράγματα, εκείνη είπε “πήγα να μπω δεν με άφησαν, μου είπαν δεν υπάρχει αρκετός χώρος”. Έβλεπα το πρωί στην εκπομπή του Μάνεση, βγήκε ο πρόεδρος των διασωστών του ΕΚΑΒ. Είπε ότι δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Άνοιξε την πόρτα μας έδωσε την τσάντα του Γιώργου Μαζωνάκη και μας είπε “πού πάτε; Στο Ελπίς, γεια σας” και έφυγε».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξέφρασε σε έντονο ύφος την αντίδρασή της σε όσα περιλαμβάνονται στην απολογία της γιατρού, λέγοντας: «Μα τώρα σοβαρά μιλάμε ρε παιδιά; Κουνιόταν, έσπαγε η φλέβα, σηκωνόταν… Τι είναι αυτά; Υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου είναι αυτή η κατάθεση».

Διαβάστε επίσης:

Επική κωλοτούμπα από Ζαχαρό για την Εριέττα Μόλχο: Ζητά «συγγνώμη» μετά τον σάλο – «Λάθος διατύπωση»

«Χάλασε ο θερμοστάτης σου;»: Άφωνη η Καραμήτρου με την έναρξη της σημερινής εκπομπής

Νίκος Μάνεσης: Άλλαξε ώρα η εκπομπή του – Το μήνυμα στους τηλεθεατές και τους …απέναντι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

russian_frigate_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο σε λιμάνι της Οδησσού

gallia diadiloseis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Κρεσέντο» βίας και καταστολής στη Γαλλία: Ανήλικος έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα – Ενώνονται με τα κίτρινα γιλέκα οι μαθητές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:10
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

1 / 3