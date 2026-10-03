«Κόλαφος» η Γερμανού για την απολογία της γιατρού της Καρνεάδου: «Υποτιμά τη νοημοσύνη του κόσμου»

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Θέση για όσα υποστήριξε στην απολογία της η Ιωάννα Γάκα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε η Ναταλία Γερμανού.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της απολογίας της, η παρουσιάστρια σχολίασε όσα παρουσιάστηκαν στον αέρα της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στα όσα φέρεται να υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός σχετικά με την παρουσία των διασωστών του ΕΚΑΒ, αναφερόμενη και σε όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των διασωστών.

«Δεν θέλω να εκφραστώ… ή μάλλον δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα να εκφραστώ, γιατί είμαστε στην τηλεόραση και δεν είμαστε μεταξύ μας. Έχουμε ανοιχτές κάμερες και ανοιχτά μικρόφωνα. Όλα αυτά που κατέθεσε της τα ανατρέπουν όλα οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της», ανέφερε αρχικά.

»Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είπαν άλλα πράγματα, εκείνη είπε “πήγα να μπω δεν με άφησαν, μου είπαν δεν υπάρχει αρκετός χώρος”. Έβλεπα το πρωί στην εκπομπή του Μάνεση, βγήκε ο πρόεδρος των διασωστών του ΕΚΑΒ. Είπε ότι δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Άνοιξε την πόρτα μας έδωσε την τσάντα του Γιώργου Μαζωνάκη και μας είπε “πού πάτε; Στο Ελπίς, γεια σας” και έφυγε».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξέφρασε σε έντονο ύφος την αντίδρασή της σε όσα περιλαμβάνονται στην απολογία της γιατρού, λέγοντας: «Μα τώρα σοβαρά μιλάμε ρε παιδιά; Κουνιόταν, έσπαγε η φλέβα, σηκωνόταν… Τι είναι αυτά; Υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου είναι αυτή η κατάθεση».

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