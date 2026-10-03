«Χάλασε ο θερμοστάτης σου;»: Άφωνη η Καραμήτρου με την έναρξη της σημερινής εκπομπής

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Με καλοκαιρινά πλάνα και το «Μπικίνι» των Kings άρχισε σήμερα η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ με τη Μίνα Καραμήτρου να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή της για την επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη.

«Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σου;» τον ρώτησε, βλέποντάς τον συμπαρουσιαστή της να γελά με την αντίδρασή της.

Η δημοσιογράφος συνέχισε να απορεί για το πώς κατάφερε να περάσει τη συγκεκριμένη μουσική επιλογή στην έναρξη, προσπαθώντας παράλληλα να συγκρατήσει τα γέλια της. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, από την πλευρά του, συνέχισε τα πειράγματα, απολαμβάνοντας εμφανώς την έκπληξη που είχε προκαλέσει.

Η Μίνα Καραμήτρου, τελικά, παραδόθηκε στο χιούμορ του.

«Τι να σε κάνω, που είσαι και χιουμορίστας…. Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου, μαζί σου», του είπε.

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