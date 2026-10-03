search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 13:15

«Χάλασε ο θερμοστάτης σου;»: Άφωνη η Καραμήτρου με την έναρξη της σημερινής εκπομπής

03.10.2026 13:15
karamitrou_grigoriadis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με καλοκαιρινά πλάνα και το «Μπικίνι» των Kings άρχισε σήμερα η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ με τη Μίνα Καραμήτρου να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή της για την επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη.

«Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σου;» τον ρώτησε, βλέποντάς τον συμπαρουσιαστή της να γελά με την αντίδρασή της.

Η δημοσιογράφος συνέχισε να απορεί για το πώς κατάφερε να περάσει τη συγκεκριμένη μουσική επιλογή στην έναρξη, προσπαθώντας παράλληλα να συγκρατήσει τα γέλια της. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, από την πλευρά του, συνέχισε τα πειράγματα, απολαμβάνοντας εμφανώς την έκπληξη που είχε προκαλέσει.

Η Μίνα Καραμήτρου, τελικά, παραδόθηκε στο χιούμορ του.

«Τι να σε κάνω, που είσαι και χιουμορίστας…. Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου, μαζί σου», του είπε.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Μάνεσης: Άλλαξε ώρα η εκπομπή του – Το μήνυμα στους τηλεθεατές και τους …απέναντι

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

«Fast & Furious»: To Peacock… πατάει γκάζι για την τηλεοπτική σειρά του κινηματογραφικού franchise

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_athens_democracy_forum
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης, ο Φρίντμαν και το… κοντέρ των κομπλιμέντων

Treasures
ΕΛΛΑΔΑ

Τα 48 κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία (Photos/Video)

Hyundai-Tucson-2027-2-jpg (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Hyundai Tucson: Αναλυτικά η γκάμα κινητήρων με έως 292 ίππους

samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Σαμαρά για «Σκόπια» και Βουλγαρία: «Σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς»

Lukoil
ΚΟΣΜΟΣ

Η πετρελαϊκή «αγωνία» που ενώνει Τραμπ, Πούτιν και δισεκατομμυριούχους του Κόλπου και το deal των 20 δισ. δολαρίων της Lukoil

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
pierrakakis_athens_democracy_forum
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης, ο Φρίντμαν και το… κοντέρ των κομπλιμέντων

Treasures
ΕΛΛΑΔΑ

Τα 48 κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία (Photos/Video)

Hyundai-Tucson-2027-2-jpg (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Hyundai Tucson: Αναλυτικά η γκάμα κινητήρων με έως 292 ίππους

1 / 3