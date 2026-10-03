«Χάλασε ο θερμοστάτης σου;»: Άφωνη η Καραμήτρου με την έναρξη της σημερινής εκπομπής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με καλοκαιρινά πλάνα και το «Μπικίνι» των Kings άρχισε σήμερα η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ με τη Μίνα Καραμήτρου να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή της για την επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη.
«Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σου;» τον ρώτησε, βλέποντάς τον συμπαρουσιαστή της να γελά με την αντίδρασή της.
Η δημοσιογράφος συνέχισε να απορεί για το πώς κατάφερε να περάσει τη συγκεκριμένη μουσική επιλογή στην έναρξη, προσπαθώντας παράλληλα να συγκρατήσει τα γέλια της. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, από την πλευρά του, συνέχισε τα πειράγματα, απολαμβάνοντας εμφανώς την έκπληξη που είχε προκαλέσει.
Η Μίνα Καραμήτρου, τελικά, παραδόθηκε στο χιούμορ του.
«Τι να σε κάνω, που είσαι και χιουμορίστας…. Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου, μαζί σου», του είπε.
Διαβάστε επίσης:
Νίκος Μάνεσης: Άλλαξε ώρα η εκπομπή του – Το μήνυμα στους τηλεθεατές και τους …απέναντι
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
«Fast & Furious»: To Peacock… πατάει γκάζι για την τηλεοπτική σειρά του κινηματογραφικού franchise
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.