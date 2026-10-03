Θεσσαλονίκη: Με τους παίκτες της Εθνικής συναντήθηκε ο Mητσοτάκης – Το δώρο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

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Με τους παίκτες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, στη Θεσσαλονίκη, μετά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, μια μέρα πριν το ματς με τη Γερμανία για το Nations Leauge. Αντάλλαξε απόψεις με τους διεθνείς για τις υποδομές και τις ανάγκες που έχει η Εθνική, ενώ τόνισε ότι πλέον οι φίλαθλοι μπορούν και πηγαίνουν στο γήπεδο με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το παρών έδωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δώρισε στον πρωθυπουργό μια φανέλα της Εθνικής με το όνομά του και το Νο10.

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους παίκτες της Εθνικής, σύμφωνα με ανάρτηση της ΕΠΟ στον λογαριασμό της Εθνικής ομάδας στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από σχετικές φωτογραφίες.

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