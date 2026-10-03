China Open: Με Σβιτολίνα η Σάκκαρη για μία θέση στις «16»

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Η 32χρονη ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα (Νο7 στο κόσμο) θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη (Νο 33) στο China Open τη Δευτέρα (05/10), διεκδικώντας μια θέση στη φάση των «16» του WTA 1000 του Πεκίνου.
Για να προκριθεί η Σβιτολίνα χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή στον αγώνα της με την Κατερίνα Σινιάκοβα (Νο 55) από την Τσεχία, επικρατώντας με 1-6, 6-4, 6-2.
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