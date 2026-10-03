Η πετρελαϊκή «αγωνία» που ενώνει Τραμπ, Πούτιν και δισεκατομμυριούχους του Κόλπου και το deal των 20 δισ. δολαρίων της Lukoil

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Μετά την αρνητική εξέλιξη που είχε για την παγκόσμια οικονομία η στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, -ενόψει και τον Ενδιάμεσων εκλογών στις 3 Νοεμβρίου- ψάχνει απεγνωσμένα για πετρέλαιο, προκειμένου να πέσει διεθνώς η τιμή του.

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της Lukoil έμοιαζε κυρίως με μια τεράστια επιχειρηματική συναλλαγή που είχε προκαλέσει η πίεση των δυτικών κυρώσεων στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία.

Σήμερα, η υπόθεση έχει περάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Η τύχη περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων φαίνεται να έχει μπει μέσα στη συζήτηση Ουάσιγκτον και Μόσχας για την Ουκρανία, μετατρέποντας την πώληση της Lukoil σε σημείο όπου συναντώνται η διπλωματία Τραμπ, τα ενεργειακά συμφέροντα της Ρωσίας και ένα περίπλοκο δίκτυο Αμερικανών και Αράβων επενδυτών με επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου.

Η αφετηρία βρίσκεται στις αμερικανικές κυρώσεις της 22ας Οκτωβρίου 2025. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έβαλε στο στόχαστρο τη Lukoil και άλλους μεγάλους παίκτες του ρωσικού ενεργειακού τομέα, συνδέοντας ευθέως την κίνηση με την προσπάθεια αύξησης της πίεσης προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 2026, η ίδια η Lukoil ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο Carlyle για την πώληση της Lukoil International GmbH, της εταιρείας στην οποία συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των διεθνών συμμετοχών της. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν ήταν αποκλειστική και παρέμενε εξαρτημένη από τις απαραίτητες αμερικανικές εγκρίσεις.

Από τις κυρώσεις στη διαπραγμάτευση με τον Πούτιν

Η εικόνα αλλάζει ουσιαστικά από τη στιγμή που η Lukoil παύει να αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα κυρώσεων και επενδύσεων και εισέρχεται, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, στον απευθείας δίαυλο ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και το Κρεμλίνο.

Οι New York Times ανέφεραν ότι όταν ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε ο ίδιος το ζήτημα της ολοκλήρωσης της πώλησης των διεθνών assets της Lukoil.

Κατά την ίδια έρευνα, οι Αμερικανοί συνομιλητές του εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας ότι μια επιχειρηματική συμφωνία τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επιπλέον κανάλι συνεννόησης με τη Μόσχα και παράλληλα να επηρεάσει θετικά την προσφορά στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η συγκεκριμένη εκδοχή προέρχεται από το δημοσίευμα και δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής ως επίσημη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τις οικονομικές συμφωνίες ως πιθανό εργαλείο επαναπροσέγγισης με τη Ρωσία. Η διαφορά στην περίπτωση της Lukoil είναι το μέγεθος και η στρατηγική αξία του πακέτου. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη εταιρεία ή ένα κοίτασμα, αλλά για ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πετρελαϊκά και φυσικού αερίου πεδία, διυλιστήρια και εκτεταμένα δίκτυα πρατηρίων.

Δημοσιευμένες εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία του γύρω στα 20 με 22 δισ. δολάρια, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται περισσότερα από τρία δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων και κρίσιμες εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Αυτό ακριβώς είναι που δίνει στην υπόθεση τη γεωπολιτική της διάσταση. Η πώληση δεν αφορά μόνο το ποιος θα αποκτήσει ένα μεγάλο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο σε χαμηλότερη αποτίμηση εξαιτίας των κυρώσεων.

Αφορά το ποιος θα ελέγξει υποδομές που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε ρωσικά χέρια, τι ρόλο θα έχει η αμερικανική κυβέρνηση στη νέα ιδιοκτησιακή δομή και σε ποιο βαθμό η συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιαμόρφωσης των οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Τοντ Μπόελι και η νέα προσφορά

Στο επίκεντρο της νέας πρότασης βρίσκεται ο Τοντ Μπόελι, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επενδυτής με ισχυρή παρουσία στον αθλητισμό, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις επενδύσεις. Ο Μπόελι έχει συγκροτήσει ένα νέο κονσόρτσιουμ το οποίο επιδιώκει να υπερκεράσει την προηγούμενη συμφωνία της Carlyle και να αποκτήσει τις διεθνείς δραστηριότητες της Lukoil.

Σύμφωνα με τους Financial Times και το Reuters, στην προσπάθεια συμμετέχουν επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η εμπλοκή της U.S. International Development Finance Corporation, της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας που χρηματοδοτεί επενδύσεις στο εξωτερικό.

Η παρουσία της DFC δημιουργεί μια ασυνήθιστη κατάσταση. Από τη μία πλευρά η αμερικανική κυβέρνηση είναι εκείνη που, μέσω των αρμόδιων αρχών, πρέπει να εγκρίνει τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό κυρώσεις Lukoil. Από την άλλη, ένας κρατικός αμερικανικός οργανισμός εμφανίζεται ως εν δυνάμει επενδυτής σε μία από τις ανταγωνιστικές προτάσεις.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, η DFC θα μπορούσε να αποκτήσει συμμετοχή της τάξης του 10% έως 20% στη νέα εταιρεία, ενώ μαζί με τον Μπόελι θα είχε ισχυρή παρουσία στο διοικητικό της συμβούλιο. Η τελική δομή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Υπάρχει και μια δεύτερη λεπτομέρεια που προσθέτει πολιτικό βάρος στην υπόθεση. Ο Μπόελι δεν είναι απλώς ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 κατέβαλε ένα εκατομμύριο δολάρια στο MAGA Inc., την πολιτική επιτροπή που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνεισφορά είναι καταγεγραμμένη στα στοιχεία χρηματοδότησης της προεκλογικής περιόδου. Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει προνομιακή μεταχείριση ούτε προσωπικό οικονομικό όφελος για τον πρόεδρο, αποτελεί όμως στοιχείο που εξηγεί γιατί η σύνθεση του επενδυτικού σχήματος βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο.

Οι δισεκατομμυριούχοι του Κόλπου και οι διασυνδέσεις

Η πιο σύνθετη πλευρά της υπόθεσης βρίσκεται στους υπόλοιπους επενδυτές. Στο κονσόρτσιουμ συμμετέχουν συμφέροντα που συνδέονται με τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αδελφό του προέδρου της χώρας. Η International Holding Company, στην οποία προεδρεύει, εμφανίζεται να έχει κεντρικό ρόλο στην πρόταση μαζί με την Allied Investment Partners.

Το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί. Επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με τον σεΐχη Ταχνούν απέκτησαν συμμετοχή 49% στη World Liberty Financial, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που έχει συνδεθεί επιχειρηματικά με μέλη της οικογένειας Τραμπ και την οικογένεια Γουίτκοφ. Η συναλλαγή, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ήδη προκαλέσει δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ για τη διασταύρωση επιχειρηματικών σχέσεων και κρατικής πολιτικής. Η ύπαρξη αυτών των δεσμών δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ, ο Γουίτκοφ ή ο Κούσνερ αποκτούν προσωπική συμμετοχή στην πώληση της Lukoil, αλλά δημιουργεί ένα πλέγμα προηγούμενων οικονομικών σχέσεων ανάμεσα σε πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται στις δύο πλευρές της ίδιας μεγάλης συναλλαγής.

Στο ίδιο επενδυτικό σχήμα εμφανίζεται και η οικογένεια Αλ Καγιάτ από το Κατάρ. Οι Μουτάζ και Ραμέζ Αλ Καγιάτ έχουν ήδη συνεργασία με επιχειρηματικά εγχειρήματα που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ στην Αλβανία. Η συμμετοχή τους στο σχήμα της Lukoil προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στις ήδη υπάρχουσες επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ επενδυτών του Κόλπου και προσώπων του περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου.

Η Carlyle και το ζήτημα της αμερικανικής έγκρισης

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Carlyle. Ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός είχε ήδη συμφωνήσει από τον Ιανουάριο με τη Lukoil για την αγορά των διεθνών δραστηριοτήτων της. Η ίδια η ρωσική εταιρεία είχε τότε επισημάνει ότι η συμφωνία δεν ήταν αποκλειστική και ότι απαιτούνταν οι απαραίτητες εγκρίσεις, γεγονός που άφηνε ανοιχτό τον δρόμο για ανταγωνιστικές προτάσεις. Οκτώ μήνες αργότερα, η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί και η νέα προσφορά του Μπόελι έχει μεταβάλει τις ισορροπίες.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Ουάσιγκτον δεν βρίσκεται πλέον απλώς στη θέση του ρυθμιστή. Εφόσον η DFC συμμετάσχει τελικά στην πρόταση Μπόελι, τμήμα του αμερικανικού κρατικού μηχανισμού θα έχει οικονομικό ενδιαφέρον σε μια συναλλαγή για την οποία άλλες υπηρεσίες της ίδιας κυβέρνησης καλούνται να δώσουν την τελική έγκριση.

Αυτό ακριβώς βρίσκεται στον πυρήνα των ερωτημάτων που τίθενται γύρω από την υπόθεση. Δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια απόδειξη ότι η Carlyle έχει απορριφθεί για να ευνοηθεί η αντίπαλη προσφορά. Υπάρχει, όμως, πλέον μια διαδικασία στην οποία η ρυθμιστική, η διπλωματική και η επενδυτική διάσταση συναντώνται στο ίδιο σημείο.

Η Lukoil ως κομμάτι μιας μεγαλύτερης συμφωνίας

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι τελικά ούτε το όνομα του αγοραστή ούτε η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία η συναλλαγή βρίσκεται στο τραπέζι.

Η πώληση συζητείται ενώ οι ΗΠΑ επιχειρούν να βρουν δρόμο προς μια συμφωνία για την Ουκρανία, την ώρα που οι κυρώσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία πίεσης προς τη Ρωσία και ενώ η ενέργεια παραμένει θεμελιώδης πηγή εσόδων για τη ρωσική οικονομία.

Για τη Μόσχα, μια συμφωνία για τη Lukoil μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από τα χρήματα της πώλησης. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ότι η οικονομική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αρχίσει να αποκαθίσταται ακόμη πριν επιλυθούν όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τον πόλεμο.

Για την Ουάσιγκτον, αντίστοιχα, η μεταφορά στρατηγικών ρωσικών ενεργειακών assets σε ένα σχήμα όπου αμερικανικά συμφέροντα και αμερικανικός κρατικός φορέας θα έχουν σημαντικό ρόλο μπορεί να παρουσιαστεί ως ενίσχυση της δυτικής επιρροής πάνω σε κρίσιμες υποδομές

Εδώ βρίσκεται και το πραγματικό βάρος της υπόθεσης. Οι κυρώσεις που σχεδιάστηκαν για να στερήσουν από τη Μόσχα πόρους και πρόσβαση στις δυτικές αγορές έχουν δημιουργήσει ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες εξαγοράς ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων ετών.

Και σήμερα η διαχείριση αυτής της ευκαιρίας φαίνεται να έχει συνδεθεί με τη σημαντικότερη γεωπολιτική διαπραγμάτευση της εποχής.

Η συμφωνία για τη Lukoil δεν έχει ακόμη κλείσει και η τελική της μορφή παραμένει ανοιχτή. Αυτό που έχει ήδη αλλάξει, όμως, είναι η θέση της μέσα στη μεγάλη εικόνα. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για το ποιος θα αποκτήσει διυλιστήρια, κοιτάσματα και χιλιάδες πρατήρια καυσίμων.

Πρόκειται για το αν μια ενεργειακή συναλλαγή δεκάδων δισεκατομμυρίων μπορεί να γίνει μέρος της προσπάθειας για ένα νέο modus vivendi μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας και, κυρίως, για το πόσο στενά μπορούν να συνδεθούν οικονομικά συμφέροντα, κυρώσεις και η διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

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