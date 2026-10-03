Μαρινάκης: Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα

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Μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βόρεια Μακεδονία και, ειδικότερα, τις αναφορές της σε «μακεδονικό πολιτισμό» και «μακεδονική γλώσσα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να εμπλουτίσουν την ποικιλομορφία της Ένωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και συνδέει την ευρωπαϊκή της πορεία με τον απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων.

«Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του και κατά του Αλέξη Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. «Από εκεί και πέρα, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε προειδοποιήσει ότι «εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί», αναφέρει.

Τι είπε η φον ντερ Λάιεν

Η τοποθέτηση Μαρινάκη έρχεται μετά τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, εξέφρασε τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

«Το μήνυμά μου είναι σαφές – ανήκετε μαζί μας, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Eνωσης», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στη Συμφωνία των Πρεσπών, εκτιμώντας ότι αποτέλεσε στιγμή πολιτικού θάρρους, ενώ σημείωσε ότι άνοιξε την πόρτα για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα τηρεί τον λόγο της και έχει θέση στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναφέρθηκε και στην ταυτότητα και τη γλώσσα της.

«Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την Ενωσή μας πλουσιότερη», ανέφερε.

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