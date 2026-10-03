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03.10.2026 16:37

ΣΠΟΡ FM TV: Η νέα αθλητική πλατφόρμα είναι εδώ

03.10.2026 16:37
sportfm_tv

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ΣΠΟΡ FM TV, η ολοκαίνουρια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Μπαίνοντας -μέσω browser- στο www.sportfmtv.gr όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και ON DEMAND.

Σε αυτή την πρώτη φάση, καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του ΣΠΟΡ FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή.

Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μία νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ΣΠΟΡ FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan GBL 2026-27.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1 ης αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10
15.00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚ
Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου
Περιγραφή: Χαράλαμπος Σαραντινάκης
Ρεπορτάζ πάγκων: Σταύρος Σουντουλίδης – Αλέξανδρος Τσιριγώτης
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
16.00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η. HOTELS COLLECTION – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
Περιγραφή: Νίκος Σταματέλος
Ρεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
16.00 ΑΕΚ – ΜΑΡΟΥΣΙ
SUNEL ARENA
Περιγραφή: Χρήστος Ρομπόλης
Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Τσίμπος – Γιώργος Ζαχαρίου
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17.00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson
ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»
Περιγραφή: Παναγιώτης Κεφαλάς
Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
17.30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ – ΑΡΗΣ
Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»
Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής
Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης – Βάλια Πηλιανίδη
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10

13.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – VIKOS ΦΑLCONS
TELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ
Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης
Ρεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης – Ευτυχία Οικονομίδου
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

17.30 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
Περιγραφή: Παντελής Διαμαντόπουλος
Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης – Θωμάς Μίχος
Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

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