Συναγερμός στις ΗΠΑ: Εξαφανίστηκε αεροσκάφος με 6 επιβάτες πάνω απο τις Βερμούδες – Έρευνες της ακτοφυλακής

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Εξαφανίστηκε ενώ πετούσε προς την Βοστόνη από τις Βερμούδες, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τζετ με έξι επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ενημέρωσε την ακτοφυλακή, νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει χάσει την επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Πρόκειται για ένα τζετ Gulfstream που χρησιμοποιούνταν ως ιπτάμενο ασθενοφόρο, ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

Από την πλευρά της, η ακτοφυλακή έχει αναπτύξει πληρώματα αέρος και επιφανείας για την έρευνα εντοπισμού του αεροσκάφους κοντά στο Ναντάκετ, ένα νησί και δήμος στα νότια της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές στο Ναντάκετ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Accuweather.

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