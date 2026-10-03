Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

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Θραύσματα από βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην επαρχία Αχάντ Ραφίντα, στην περιοχή Ασίρ της Σαουδικής Αραβίας, τραυμάτισαν ένα άτομο, ανακοίνωσε το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, η Πολιτική Προστασία της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε την Παρασκευή από την υποστηριζόμενη από το Ιράν, οργάνωση των Χούθι.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, με τις επιλογές που εξετάζονται να περιλαμβάνουν μια περιορισμένη επιχείρηση για τον έλεγχο της παράκτιας ζώνης γύρω από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, έως μια ευρύτερη επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα, σύμφωνα με περιφερειακούς και δυτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Η επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από δυνάμεις της Υεμένης στο έδαφος, υπό την εποπτεία του Ριάντ και με την υποστήριξη σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών.

Ανάλογα με την κλίμακά της, θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν περισσότεροι από 100.000 στρατιώτες της Υεμένης, ενώ οι ΗΠΑ παρέχουν ήδη πληροφορίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του Ριάντ.

Βασικός στόχος της σχεδιαζόμενης επιχείρησης είναι η ανατροπή των πρόσφατων κερδών των Χούθι, οι οποίοι τον περασμένο μήνα προέλασαν κατά μήκος των ακτών και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Το Ριάντ φέρεται να θεωρεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Χούθι όσο η οργάνωση διατηρεί τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας περάσματος.

Οι έξι πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε θα ξεκινήσει η επιχείρηση, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από μέσα στην επόμενη εβδομάδα έως και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Μάικλ Ράτνεϊ, εκτίμησε ότι η επιχείρηση θα είναι περιορισμένης κλίμακας, με βασικό στόχο την ανακατάληψη των παράκτιων περιοχών και την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας.

Φωτιά σε εγκαταστάσεις της Aramco

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για νέα επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στο Ριάντ, τη δεύτερη μέσα σε μία εβδομάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, ενώ εικόνες από το σημείο έχουν μεταδοθεί από πρακτορεία ειδήσεων.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στη Σαναά της Υεμένης.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη σύσκεψη συζητήθηκε το ενδεχόμενο μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στην Υεμένη, χωρίς η πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητη πηγή.

Οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τα σχέδια, ενώ μια σαουδαραβική επιχείρηση εναντίον τους θα αποτελούσε νέα εστία έντασης σε μια περιοχή που παραμένει σε κατάσταση σύγκρουσης.

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