Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του Τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια στις Γραμμές του Τραμ θα διεξάγονται ως εξής:

Στη Γραμμή 6 Πικροδάφνη – Σύνταγμα, μεταξύ 06:00 – 12:00 , τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «Greece Race for the Cure 2026».

, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «Greece Race for the Cure 2026». Στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά, μεταξύ 08:30 – 13:00 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «RUN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2026».

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