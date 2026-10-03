Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του Τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια στις Γραμμές του Τραμ θα διεξάγονται ως εξής:
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