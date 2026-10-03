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03.10.2026 18:24

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στα 118 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων – Κλειστοί δρόμοι, κατολισθήσεις και ορμητικοί χείμαρροι

03.10.2026 18:24
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Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που σημειώθηκαν από χθες έως και σήμερα τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 mm.

Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Επισυνάπτεται χάρτης αθροιστικού ύψους βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής του διημέρου Παρασκευής 02/10 έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 03/10/2026 μέχρι τις 10:20 στην Κρήτη, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη – Στα 118 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Σε πλήρη επιφυλακή ο Δήμος Αμαρίου

Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αμαρίου, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει προκαλέσει μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, πετρών και χωμάτων στο οδόστρωμα, ενώ έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή – Πλατάνια – Φουρφουρά και Αφρατές – Πλατάνια. Παράλληλα, κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου – Λυκείου Φουρφουρά.

Συνεργεία και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί, όπου αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, η οδική κυκλοφορία.

Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.

Ο Δήμος Αμαρίου υπογραμμίζει ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής έναντι οποιασδήποτε υλικής ζημιάς.

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