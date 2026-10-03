Η Ντόρτμουντ ζητά «ψαλίδι» στα λεπτά του Καρέτσα στον αγωνιστικό χώρο για το ματς της Εθνικής με τη Γερμανία – Κανένα αίτημα, απαντά ο Γιοβάνοβιτς

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Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας διαγράφει μια μαγική πορεία στο Nations League, αφού απέναντι σε κάθε αντιξοότητα έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ομίλου κόντρα σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία και να παραμείνει αήττητη απέναντι σε μερικά από τα μεγαλύτερα μεγαθήρια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μεταξύ των παικτών που έχουν βάλει το… λιθαράκι τους σε αυτό το εντυπωσιακό ταξίδι, με τον 18χρονο εξτρέμ να έχει κερδίσει καθολικά την εμπιστοσύνη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σέρβος άλλωστε του έχει δώσει φανέλα βασικού και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ με τα Πάντσερ αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Τα συνεχόμενα αγωνιστικά λεπτά βέβαια που κουβαλάει ο Καρέτσας στο break των εθνικών φαίνεται πως έχουν προκαλέσει μια… ανησυχία στη Ντόρτμουντ, η οποία πριν από μόλις μερικές εβδομάδες τον είδε να καταρρέει στο γήπεδο κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», οι Γερμανοί είναι προσεκτικοί μετά τα όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του Champions League και σε πρόσφατη επικοινωνία τους με ανθρώπους της Εθνικής ζήτησαν… μέτρο στον ρυθμό που θα χρησιμοποιηθεί ο νεαρός επιθετικός.

Οι Βεστφαλοί θεωρούν, άλλωστε, πως ο Καρέτσας έχει υποβληθεί ήδη σε μεγάλο φόρτο αγώνων την τελευταία περίοδο και θα χρειαστεί φροντίδα για να αποφύγει τυχόν υπερκόπωση ενόψει της επιστροφής των κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την ομάδα του Κλοπ στην Τούμπα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα.

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