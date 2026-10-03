Τουρκία: Προφυλακίστηκε ο επικεφαλής των διαιτητών για διαφθορά

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Ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα τέσσερα άτομα προφυλακίστηκαν με απόφαση δικαστηρίου, στο πλαίσιο ενός σκανδάλου που συγκλονίζει την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF), όπως μετέδωσε (3/10)το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Φερχάτ Γκουντογκντού, πρόεδρος της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας της TFF, και άλλα έξι άτομα παρουσιάστηκαν χθες (2/10) ενώπιον δικαστή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας διαχείρισης των διαιτητών. Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση των πέντε εξ αυτών και άφησε ελεύθερους υπό όρους τους άλλους δύο, ανέφερε το Anadolu.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο σκάνδαλο που συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, έναν χρόνο αφότου η TFF ανέστειλε τη λειτουργία 149 διαιτητών λόγω παράνομων στοιχηματικών δραστηριοτήτων.

Το βράδυ της Πέμπτης (1/10), αστυνομικοί που ειδικεύονται στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχήματος και του αθλητικού εγκλήματος συνέλαβαν επίσης τον Γιασίν Κολ , διαιτητή της Süper Lig, της κορυφαίας κατηγορίας της Τουρκίας, καθώς και έναν βοηθό διαιτητή, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι οι εισαγγελείς εξετάζουν «καταγγελίες για παρέμβαση στη διαμόρφωση της κατάταξης των διαιτητών, στον ορισμό τους σε αγώνες, στις διαδικασίες βαθμολόγησης και διορισμού, καθώς και στις εξετάσεις γνώσης των κανονισμών».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η αστυνομία έλεγξε την αίθουσα του VAR (Video Assistant Referee) στα κεντρικά γραφεία της TFF στην Κωνσταντινούπολη. Παρατηρητές εκτιμούν ότι η έρευνα ενδέχεται να συνδέεται με το περσινό σκάνδαλο στοιχηματισμού και να εμπλέκει την ομοσπονδία.

Προς το παρόν, η TFF δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις συλλήψεις αυτές. Τα ανώτερα στελέχη της επρόκειτο να επιστρέψουν στην Τουρκία σήμερα (3/10), αφού παρακολούθησαν χθες (2/10) την ήττα της εθνικής ομάδας με 3-0 από το Βέλγιο για το Nations League, στη Λιέγη.

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