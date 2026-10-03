Τέξας: Κουρέας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ΑΤΜ και τα παρέδωσε όλα (Video)

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Ένας 37χρονος κουρέας στο Λιούισβιλ του Τέξας, είπε «όχι» σε μια μικρή περιουσία, όταν πήγε να κάνει μια ανάληψη από ΑΤΜ της Bank of America και εντόπισε πάνω στο μηχάνημα μια τσάντα με 128.514 δολάρια σε μετρητά.

Ο άνδρας, ο οποίος ζήτησε να μην δημοσιοποιηθεί το όνομά του, θα μπορούσε να φύγει με ένα ποσό, (που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 110.000 ευρώ) όμως επέλεξε να προσπαθήσει να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη των χρημάτων και να του τα επιστρέψει. Τελικά παρέδωσε ολόκληρο το ποσό στην αστυνομία, χωρίς να λείπει ούτε ένα δολάριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, περίπου στις 10 το πρωί, σε ΑΤΜ της Bank of America στην West Main Street. Ο 37χρονος βρισκόταν εκεί μαζί με μια 42χρονη γυναίκα, όταν εντόπισαν δύο τσάντες πάνω από το ΑΤΜ. Η μία περιείχε τα 128.514 δολάρια, ενώ σε μια μικρότερη υπήρχαν 19 επιταγές.

Από τα στοιχεία που υπήρχαν πάνω στις τσάντες, ο άνδρας θεώρησε αρχικά ότι τα χρήματα μπορεί να ανήκαν σε ένα κοντινό κατάστημα Chick-fil-A. Έτσι, αντί να καλέσει αμέσως την αστυνομία, πήγε ο ίδιος στο κατάστημα προκειμένου να βρει τον πιθανό ιδιοκτήτη.

Ο υπεύθυνος, όμως, τον ενημέρωσε ότι τα χρήματα δεν ανήκαν στην επιχείρηση. Τότε ο κουρέας κάλεσε της Αρχές και παρέδωσε τις τσάντες. Όταν οι αστυνομικοί παρέλαβαν τα χρήματα, τα καταμέτρησαν δύο φορές και χρησιμοποίησαν και ηλεκτρονικό μετρητή χαρτονομισμάτων.

Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο με το ποσό που αναγραφόταν στην τραπεζική απόδειξη που βρέθηκε μέσα στην τσάντα: 128.514 δολάρια.

Η έρευνα έδειξε ότι τα χρήματα ανήκαν στην Bank of America και μεταφέρονταν από την εταιρεία Brink’s, η οποία είχε αναλάβει τη διαχείριση των ΑΤΜ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τεχνικός της Brink’s είχε πραγματοποιήσει εργασίες στο ΑΤΜ και επρόκειτο να πάρει μαζί του τα χρήματα, όμως κατά λάθος τα άφησε πάνω στο μηχάνημα. Οι Αρχές δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν τα χρήματα με εγκληματική δραστηριότητα ενώ η Bank of America έχει πλέον ανακτήσει τα χρήματα.

Η υπόθεση προκάλεσε εντύπωση ακόμη και στους αστυνομικούς του Λιούισβιλ. «Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια υπόθεση», δήλωσε η ντετέκτιβ Τζίνα Μίλερ, εξηγώντας ότι έχει δει πολίτες να παραδίδουν πορτοφόλια, ταυτότητες και άλλα αντικείμενα που βρίσκουν, αλλά όχι περισσότερα από 128.000 δολάρια σε μετρητά.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λιούισβιλ, Μπρουκ Ρόλινς, χαρακτήρισε επίσης την υπόθεση εξαιρετικά ασυνήθιστη, επισημαίνοντας ότι είναι σπάνιο να βρεθεί τόσο μεγάλο ποσό και ακόμη πιο ασυνήθιστο να μην συνδέεται με κάποια εγκληματική ενέργεια.

Ο 37χρονος δεν ζήτησε δημοσιότητα ούτε ανταμοιβή για την πράξη του. Η αστυνομία, πάντως, θέλει να τον τιμήσει και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα δεχόταν να παραστεί σε μια ιδιωτική τελετή αναγνώρισης.

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