Νέα Υόρκη: Αντιπρόεδρος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αντιπρόεδρος της Bank of America, η Έριν Πιανκέτι, έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Times Square στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια της συναδέλφου μας. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και θα μας λείψει πολύ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της και όλους τους αγαπημένους της», ανέφερε ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός σε δήλωσή του που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Πιακέντι — αντιπρόεδρος της τράπεζας με αρμοδιότητα την επιλογή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων — υπέκυψε στο νοσοκομείο στα τραύματα που υπέστη από την επίθεση.

Bank of America Vice President Erin Piacenti, 32, was killed after police say a knife-wielding woman randomly stabbed two people in Times Square. The suspect, identified as Pamela Cisneros of Queens, allegedly first stabbed a 68-year-old man near Seventh Avenue before attacking… https://t.co/NaiouLiGUA pic.twitter.com/JcggwzLKhq — Breaking911 (@Breaking911) September 1, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντμάνι, είχε δηλώσει τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, ότι γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο ανθρώπους στην Times Square, προτού η αστυνομία κάνει χρήση τέιζερ και ανοίξει πυρ.

Η επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), Τζέσικα Τιτς, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις φαίνεται να ήταν τυχαίες και απρόκλητες.

Oι αστυνομικοί πυροβόλησαν όταν τα τέιζερ δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη γυναίκα, η οποία κατευθυνόταν προς το μέρος τους κρατώντας μαχαίρια.

Διαβάστε επίσης:

Η Μόσχα πίσω από την επίθεση με drones στη Λειψία – Το Βερολίνο κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

Δολοφονία Tupac: Έγραψε το έγκλημα που τον καταδίκασε – Πώς ο Keffe D παγιδεύτηκε από τα απομνημονεύματά του

Στους 1.050 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι – Δισεκατομμύρια θα κοστίσει η ανοικοδόμηση