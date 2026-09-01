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01.09.2026 20:43

Νέα Υόρκη: Αντιπρόεδρος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square

01.09.2026 20:43
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Αντιπρόεδρος της Bank of America, η Έριν Πιανκέτι, έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Times Square στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια της συναδέλφου μας. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και θα μας λείψει πολύ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της και όλους τους αγαπημένους της», ανέφερε ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός σε δήλωσή του που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Πιακέντι — αντιπρόεδρος της τράπεζας με αρμοδιότητα την επιλογή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων — υπέκυψε στο νοσοκομείο στα τραύματα που υπέστη από την επίθεση.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντμάνι, είχε δηλώσει τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, ότι γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο ανθρώπους στην Times Square, προτού η αστυνομία κάνει χρήση τέιζερ και ανοίξει πυρ.

Η επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), Τζέσικα Τιτς, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις φαίνεται να ήταν τυχαίες και απρόκλητες.

Oι αστυνομικοί πυροβόλησαν όταν τα τέιζερ δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη γυναίκα, η οποία κατευθυνόταν προς το μέρος τους κρατώντας μαχαίρια.

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