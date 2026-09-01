Φρίκη στην Κυψέλη: Οι διαφορετικές εκδοχές στις καταθέσεις της 38χρονης – Στο μικροσκόπιο το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου

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Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με το βρέφος που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

«Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε», είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του βρέφους, που υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τους έδωσαν ένα δαιμονισμένο παιδί αντί για το δικό τους.

Παράλληλα, φως στο θρίλερ πιστεύεται ότι θα ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.

«Ήταν δικό μου το παιδί»

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα.

Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 38χρονη έδινε στους αστυνομικούς συνεχώς διαφορετικές εκδοχές. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι γέννησε το μωρό και όταν ήταν περίπου οκτώ μηνών πέθανε, γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Όπως σημείωσε η κατηγορούμενη μητέρα, «ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν ένα χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Παίδων “Αγία Σοφία” γιατί δεν υπήρχε χώρος στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Έμειναν εκεί για μία εβδομάδα, γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος στον Αφγανό. Είχα την υποψία αλλά μου έλεγε “όχι”».

Ποιοι έμεναν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη

Από την άλλη, ο 43χρονος πατέρας στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δήλωσε πως ηρέμησε το σπίτι τους όταν πέθανε το μωρό.

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας».

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη φαίνεται πως διέμεναν συνολικά έξι άτομα. Ο 43χρονος ημεδαπός με την 38χρονη Γερμανίδα έμεναν μαζί με τρεις ανήλικους που κατά δήλωση τους είναι τα παιδιά τους.

Η μεγαλύτερη κόρη, 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, ο 26χρονος Αφγανός και δύο μικρότερα αγόρια. Και οι τρεις ανήλικοι διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.

Το προφίλ του 43χρονου στα social media – Είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία

Λάτρης της τεχνητής νοημοσύνης με την οποία μετέτρεπε τον εαυτό του σε πυγμάχο, τρομοκράτη, τράπερ, χαρακτήρα ηλεκτρονικών παιχνιδιών ακόμα και φυλακισμένο ο 43χρονος έχτιζε προφίλ ατόμου με έντονη παραβατικότητα.

Σε ένα άλλο ψηφιακό σενάριο, παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες στα χέρια.

Ο 43χρονος είχε βρεθεί και τον Απρίλιο του 2020 αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία για υπόθεση μαστροπείας.

Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι γνώρισε τον 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πειστεί ότι εκείνος έτρεφε αισθήματα για την ίδια.

Όπως κατήγγειλε στις Αρχές, μετά την άφιξή της, ο άνδρας αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την κράτησε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα σε περιοχή του κέντρου και την ανάγκασε να εκδίδεται.

«Ο τρόπος που θα έβγαζα χρήματα, όπως μου είπε, ήταν να κάνω σεξ με άλλους άνδρες. Εγώ είπα στον (…) ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, με τραβούσε από τα μαλλιά σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι, μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στον λαιμό», ανέφερε η Γερμανίδα.

Ο εφιάλτης της φέρεται να έληξε όταν κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Ο άνδρας προφυλακίστηκε για την υπόθεση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά από βούλευμα καθώς η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία.

Η γνωριμία του 43χρονου με την 38χρονη

Το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη γνωρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, μέσω κοινού φίλου.

Μαζί φέρεται να απέκτησαν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί από την εξέταση DNA.

Την ίδια ώρα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια.

Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο Οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια.

Γνώριμος στις Αρχές ήταν και ο 26χρονος Αφγανός που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να χτύπησε το 15χρονο κορίτσι που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.

«Μας έδωσαν δαιμονισμένο το παιδί στο μαιευτήριο»

Την ίδια στιγμή, ανατριχίλα προκαλούν οι ισχυρισμοί του 43χρονου που φέρεται ως ο πατέρας του βρέφους.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και η κατάσταση αυτή προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση στη σύζυγό του. Μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το «λάθος μωρό» που τους είχαν παραδώσει στο μαιευτήριο «ήταν σατανισμένο» και έκλαιγε διαρκώς.

Πρόκειται για ισχυρισμό που αποδίδεται στον ίδιο τον 43χρονο και δεν αποτελεί διαπιστωμένο γεγονός.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι η σύζυγός του βρισκόταν υπό πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση εξαιτίας της κατάστασης με το παιδί. Όπως περιγράφεται στην κατάθεσή του, μετά τον θάνατο του βρέφους η κατάσταση στο σπίτι άλλαξε, με τον ίδιο να φέρεται να λέει χαρακτηριστικά: «Ηρέμησε το σπίτι μας».

Η συγκεκριμένη περιγραφή, εφόσον επιβεβαιωθεί από την προανακριτική διαδικασία, αποτελεί ένα από τα πλέον σοκαριστικά σημεία της κατάθεσης του 43χρονου.

Στο νοσοκομείο Παίδων τα τρία ανήλικα παιδιά

Τα δύο αγόρια, 9 και 12 ετών, νοσηλεύονται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υποσιτισμένα και εμφανώς ταλαιπωρημένα.

Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, μεταφέρθηκε χθες Δευτέρα (31/8) στο «Αλεξάνδρα», όπου νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική και υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μαιευτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Αρχικά ήταν γνωστό για τη 15χρονη και τον 9χρονο, όμως οι τελευταίες εξετάσεις δείχνουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον 12χρονο.

Η ψυχολογική τους κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Τα παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρο, ενώ οι καταθέσεις τους θα ληφθούν με απόλυτη προσοχή, λόγω της ηλικίας τους και της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Η «απαγωγή» των παιδιών από το Παίδων το 2025

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι τα δύο αγόρια δεν έχουν πρόσφατα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς αυτό να αποκλείει, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, ότι μπορεί να έχουν υπάρξει θύματα στο παρελθόν.

Τα τρία ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή και πάλι. Ωστόσο, ο πατέρας είχε μπει στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα.

Την Τετάρτη η απολογία των συλληφθέντων

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 10 το πρωί της Τετάρτης.

Δεν αποκλείεται μέχρι τότε, ανάλογα και με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική και εργαστηριακή έρευνα, να υπάρξει αναβάθμιση των κατηγοριών.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στο κατώφλι του διαμερίσματος της φρίκης

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και τους οδήγησε στο σπίτι, την ώρα που οι ένοικοι φέρονται να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν το νεκρό βρέφος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι έρευνες για ανθρωποκτονία.

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