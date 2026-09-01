Μέτε Μάριτ: Στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών από τη μεταμόσχευση η βασίλισσα της Νορβηγίας, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του συζύγου της

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Ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄ μετέφερε τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ στο νοσοκομείο, λίγες ώρες αφού ορκίστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου, χωρίς να έχει στο πλευρό του τη νέα βασίλισσα, η οποία δεν κατάφερε να παραστεί για λόγους υγείας.
Φωτογραφίες που τράβηξαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 53χρονη βασίλισσα, η οποία αναρρώνει ακόμη από μεταμόσχευση πνευμόνων, να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος ο Χάακον, στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο. Σύμφωνα με το πρακτορείο NTB, ο βασιλιάς έφυγε στη συνέχεια μόνος από το νοσοκομείο.
Όταν ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, το Παλάτι παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα.
Στο κείμενο αυτό ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ δεν επρόκειτο να παραστεί στην ορκωμοσία του συζύγου της λόγω «επιπλοκών» στην υγεία της. «Δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων.
Η βασίλισσα εμφάνισε επιπλοκές πολλές φορές μετά την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», εξήγησε ο γιατρός Άρε Χολμ.
Τη Δευτέρα η Μέτε-Μάριτ συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.
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