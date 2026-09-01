Τι λέει το πρώτο γκάλοπ που πήρε η κυβέρνηση, η προσδοκία από ΔΕΘ και το μαξιλαράκι για Σαμαρά, η παρουσία της Νοτοπούλου και η αποστολή Παππά για ΝΕΑΡ

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Καλημέρα σας

Ένα πρώτο γκάλοπ που έφτασε σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς παράγοντες έχει ένα θετικό, ένα ανησυχητικό κάπως και ένα μάλλον αναμενόμενο εύρημα.

Το θετικό είναι ότι η ΝΔ εντοπίζεται στη ζώνη του 30% – μιλάμε πάντα για εκτίμηση ψήφου. Ικανή δηλαδή να διατηρηθεί εκεί τους επόμενους μήνες και να πάει με προσδοκίες στις εκλογές.

Το κάπως ανησυχητικό είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας, προσεγγίζει το 18% – σαν να «κουνιέται» η βελόνα δηλαδή, καθότι το 16%-17% θεωρούνταν μέχρι τον Ιούλιο από τους κυβερνητικούς ως ταβάνι για την ΕΛΑΣ.

Και το αναμενόμενο εύρημα είναι η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή του 10% – εκεί η βελόνα δεν φαίνεται να κουνιέται. Τουλάχιστον όχι ακόμα.

Η προσδοκία και το μαξιλάρι

Η ΝΔ περιμένει 1,5 με 2 μονάδες να κερδίσει με το πακέτο της ΔΕΘ. Είναι μάλλον αισιόδοξος στόχος, αλλά ακόμα κι αν το πετύχει, πιθανόν δεν θα σημαίνει και πολλά πράγματα.

Κι αυτό διότι οι κάλπες είναι μακριά, θα μεσολαβήσουν πολλά γεγονότα και στροφές, ενδεχομένως και απρόοπτα.

Άρα, όσο κοντά κι αν είμαστε στις εκλογές – αφού μπήκαμε στη τελική ευθεία – άλλο τόσο μακριά είμαστε.

Απλά, εάν καταγράψει διακριτά κέρδη θα ενισχύσει το «μαξιλάρι» ενόψει του κόμματος Σαμαρά.

Άλλο αντίπαλος, άλλο εχθρός

Ο Αντώνης Σαμαράς και όχι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η έγνοια του Μαξίμου και των υπουργών, είναι ολοφάνερο πια.

Παρατήρησα ότι μόνο χθες βγήκε ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός υπουργών και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο «στόχευσαν» τον πρώην υπουργό. Άλλος σκληρά και άλλος ήπια.

Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί.

Τα έχει πει άλλωστε ο Τσόρτσιλ, «από κει είναι οι αντίπαλοι, ο εχθρός είναι στην από δω πλευρά».

Αντίπαλος και μάλιστα «βολικός», αφού βοηθάει στη συσπείρωση της δεξιάς βάσης, Τσίπρας.

Αντίπαλος ο Ανδρουλάκης, από τον οποίο διεκδικεί η ΝΔ ένα κεντρώο κοινό.

Αλλά ο Σαμαράς είναι… εχθρός – αυτός που μπορεί να κάνει όντως ζημιά. Ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε χθες με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι ο Σαμαράς θέλει να κάνει κακό στη ΝΔ. Και επειδή το είπε πολλές φορές σημαίνει ότι πιστεύει πως ο Σαμαράς μπορεί κιόλας να κάνει ζημιά, δεν το θέλει απλά.

Ο Αντώνης και το καλώδιο

Ο Αντώνης Σαμαράς είναι επίσης φανερό ότι θα ποντάρει πολλά στις εξελίξεις επί των εθνικών θεμάτων. Έμπειρος είναι, πληροφορίες έχει, διασυνδέσεις διατηρεί και προφανώς βλέπει ότι έρχονται «πραγματάκια», που δεν θα είναι και η επιτομή της… «εθνικής υπερηφάνειας» για το δεξιό κοινό.

Για παράδειγμα βλέπει πως η κυβέρνηση έκανε τον ελιγμό με το καλώδιο, βάζοντας τους Γάλλους να ρωτήσουν (ή έστω να «χειριστούν») την Τουρκία για το έργο. Για τον πρώην πρωθυπουργό, το αποτέλεσμα (θα) είναι το ίδιο: Η Άγκυρα αναγνωρίζεται ως παράγοντας που καθορίζει θέματα εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο.

Οι «σοφοί» του Τσίπρα και η παγίδα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – αυτό είναι γνωστό.

Θα έχει σημασία να μην μείνει μόνο σε ηθικολογική προσέγγιση, αλλά να περιγράψει και ένα όραμα, έστω του τύπου «με μας θα ζείτε καλύτερα, δεν θα βασανίζεστε με τους λογαριασμούς, το έχουμε ξανακάνει σε πιο δύσκολες συνθήκες». Και να το περιγράψει με στοιχεία και με προτάσεις σοβαρές.

Ελπίζω να μην έδωσε το πρόγραμμα να το φτιάξουν οι… «σοφοί» που έχει μαζέψει γύρω του. Το κακό με τους «σοφούς» είναι πως νιώθουν πάντα αδικαίωτοι, έχουν εμμονές και επίσης δεν μπορούν αν δουλέψουν ως ομάδα – η κτηνώδης αυτοπεποίθηση τους οδηγεί σε ένα είδος «υστερικής τύφλωσης», ήτοι δεν… βλέπουν κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό τους.

Η Νοτοπούλου και το μήνυμα

Το άλλο ενδιαφέρον που θα έχει η αυριανή παρουσίαση είναι οι παρουσίες και οι… απουσίες.

Για παράδειγμα θα βρεθεί στην εκδήλωση η Κατερίνα Νοτοπούλου; Η οποία παραιτήθηκε από βουλευτής και υπό αυτή την έννοια έχει ένα ατού για να γίνει δεκτή στην ΕΛΑΣ.

Αν παραστεί αυτό θα σημαίνει ότι έρχονται σιγά σιγά και άλλοι πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι όμως, τότε βλέπω δύσκολα τα πράγματα για πολλούς από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και περιμένουν σήμα…

Ο Παππάς πολιορκεί τη ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Παππάς έχει αναλάβει εκ μέρους της – συλλογικής – ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις στενές επαφές με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που θα μπορούσαν να επιστρέψουν… σπίτι.

Δεν είναι εύκολη δουλειά, καθώς η πλειοψηφία του κόμματος αυτού είναι αντίθετη με την προοπτική αυτή. Αλλά μετά τα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, η ιδέα κερδίζει έδαφος και αυτό προσπαθεί να το μετουσιώσει σε πράξη ο δαιμόνιος Νίκος.

Άλλωστε άλλοι δύο… Νίκοι, ο Βούτσης και ο Φίλης είναι υπέρ της επιστροφής/συνεργασίας με τον «νέο/παλιό» ΣΥΡΙΖΑ.

Θα το έλεγε κανείς… χορεύοντας με τους Νίκους, αλλά πάει πολύ στο καλλιτεχνικό και δεν κολλάει…

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανθίσταται και θέλει πιο μασίφ αριστερή συνεργασία, αλλά και κει δεν είναι εύκολα τα πράγματα.

Motor Oil – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το deal θέλει χρόνο

Λίγη ακόμη υπομονή θα χρειαστεί για να πάρει σάρκα και οστά το μεγάλο ενεργειακό deal Motor Oil – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι διαδικασίες για το κοινό σχήμα, στο οποίο θα περάσουν ΗΡΩΝ, nrg και οι συμμετοχές των δύο ομίλων στις θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, προχωρούν, όμως το τελικό χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον παρασκήνιο: ενώ ο αρχικός σχεδιασμός έδειχνε ολοκλήρωση μέσα στο 2026, πληροφορίες θέλουν το νέο σχήμα να χρειάζεται τελικά μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται άλλωστε για ένα σύνθετο deal, που δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους παίκτες στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην τελική δομή – και στις επόμενες κινήσεις του νέου ενεργειακού πόλου.

Eurobank – Fairfax: Στην τελική ευθεία τα 813 εκατ.

Ένα από τα μεγαλύτερα deals της ασφαλιστικής αγοράς πλησιάζει στο κλείσιμό του. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται, βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, να ολοκληρωθεί η εξαγορά από τη Eurobank του 80% της Eurolife που κατέχει η Fairfax, έναντι 813 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι ακριβώς παίρνει μαζί με την ασφαλιστική η τράπεζα. Στο πακέτο περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες ζωής στην Ελλάδα, το 95% της Eurolife Asigurari de Viata στη Ρουμανία, η εταιρεία που κατέχει το ακίνητο των κεντρικών γραφείων, αλλά και η συμμετοχή 46,98% στην Grivalia Hospitality. Δηλαδή, πίσω από την επιστροφή της Eurolife στη Eurobank κρύβεται ένα αρκετά μεγαλύτερο πακέτο περιουσιακών στοιχείων. Και αυτό κάνει τα 813 εκατ. ακόμη πιο ενδιαφέροντα.

Τι περιμένει η UniCredit για να αποφασίσει τι θα κάνει με Alpha Bank

Μία επιχειρηματική κίνηση που έχει στα σκαριά στη Γερμανία (πιθανή εξαγορά Commerzbank) θέλει να ολοκληρώσει η UniCredit και μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει με το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank. Αν δηλαδή θα παραμείνει στο σημερινό 29,8% ή θα αποφασίσει να ξεπεράσει το 30% κάτι που ίσως ανοίξει το δρόμο για μία πλήρη εξαγορά της ελληνικής τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας UniCredit εμφάνισε καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026 ενώ παράλληλα αναβάθμισε ελαφρώς τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου (Απριλίου – Ιουνίου) διαμορφώθηκαν στα 2,9 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, η οποία ανερχόταν στα 2,8 δισ. ευρώ.

Οι απογοητευτικές θερινές εκπτώσεις προαναγγέλλουν «σκληρό» χειμώνα για το λιανεμπόριο

Μαύρη ήταν η εικόνα των θερινών εκπτώσεων για το λιανεμπόριο με τους φορείς του κλάδου να κάνουν ανοιχτά λόγο για αγώνα επιβίωσης χιλιάδων επιχειρήσεων του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα Ά εξάμηνο χαμηλών πωλήσεων και αποτυπώνει τις πιέσεις και τις αναταράξεις που υφίσταται η αγορά.

Σύμφωνα με εμπόρους οι επιχειρήσεις εναποθέτουν τις τελευταίες τους ελπίδες στα μέτρα ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων που αναμένονται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

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