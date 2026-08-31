Fellow στο πανεπιστήμιο Columbia η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

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Στα πανεπιστημιακά «έδρανα» επιστρέφει η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Columbia Univercity, η Μαρέβα εντάσσεται ως «Distinguished Fellow» στο πρόγραμμα «Climate, Earth, and Society Distinguished Fellows Program» για τη χειμερινή περίοδο του γνωστού αμερικανικού πανεπιστημίου.
Όπως αναφέρεται στο site του Πανεπιστημίου:
«Κάθε Fellow θα συμμετέχει σε ένα συνδυασμό δομημένων και ευέλικτων δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στην εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντά του, όπως:
Μαζί στο ίδιο πρόγραμμα ως «Distinguished Fellows» θα είναι και: Ο Ροχίτ Τ. «Ριτ» Αγκαρβάλα, πρώην Γενικός Διευθυντής Κλίματος και Επίτροπος του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης, ο Τζάστιν Μπράις Γκουαρίλια, εικαστικός καλλιτέχνης, η Δρ. Σάρα Κάπνικ, Παγκόσμια Επικεφαλής Συμβουλευτικής για το Κλίμα στην Εμπορική και Επενδυτική Τράπεζα της JP Morgan και τέλος, η Μιράντα Μάσι, ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Κλίματος της Νέας Υόρκης.
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