Fellow στο πανεπιστήμιο Columbia η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα πανεπιστημιακά «έδρανα» επιστρέφει η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Columbia Univercity, η Μαρέβα εντάσσεται ως «Distinguished Fellow» στο πρόγραμμα «Climate, Earth, and Society Distinguished Fellows Program» για τη χειμερινή περίοδο του γνωστού αμερικανικού πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρεται στο site του Πανεπιστημίου:

«Κάθε Fellow θα συμμετέχει σε ένα συνδυασμό δομημένων και ευέλικτων δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στην εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντά του, όπως:

Διοργάνωση συναντήσεων υψηλού επιπέδου με τη υποστήριξη του προσωπικού της Σχολής για το Κλίμα (Climate School).

Συνεργασία με υπάρχοντα κέντρα του Πανεπιστημίου Columbia για την προώθηση κοινών στόχων.

Ένταξη στο Global Impact Lab ως εμπειρογνώμονες-εταίροι.

Αλληλεπίδραση με φοιτητές και διδακτικό προσωπικό μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, διαλέξεων ως προσκεκλημένοι ομιλητές, συναντήσεων δικτύωσης, καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών συναντήσεων.

Συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σειράς διαλέξεων «Signature Speaker Series» της Σχολής για το Κλίμα, καθώς και συνεργασία με την ομάδα επικοινωνίας της Σχολής για ευκαιρίες στα ΜΜΕ και δημόσιες εμφανίσεις.

Διδασκαλία μαθήματος επιλογής (πιθανότατα μαθήματος 1,5 πιστωτικής μονάδας/credit που ολοκληρώνεται σε 7 συνεχόμενες εβδομάδες). Σε περίπτωση διδασκαλίας, θα απαιτηθεί ο διορισμός τους ως Επίκουρων Καθηγητών (Adjunct Professor).

Συνεργασία με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής σε ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους. Εάν εμπλακούν σε ενεργή έρευνα (π.χ. δημοσίευση κοινού έργου, εργασία σε κάποια επιχορήγηση/grant κ.λπ.), θα απαιτηθεί ο διορισμός τους ως Εντεταλμένων Ερευνητών (Adjunct Senior Research Scholar/Scientist)», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Μαζί στο ίδιο πρόγραμμα ως «Distinguished Fellows» θα είναι και: Ο Ροχίτ Τ. «Ριτ» Αγκαρβάλα, πρώην Γενικός Διευθυντής Κλίματος και Επίτροπος του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης, ο Τζάστιν Μπράις Γκουαρίλια, εικαστικός καλλιτέχνης, η Δρ. Σάρα Κάπνικ, Παγκόσμια Επικεφαλής Συμβουλευτικής για το Κλίμα στην Εμπορική και Επενδυτική Τράπεζα της JP Morgan και τέλος, η Μιράντα Μάσι, ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Κλίματος της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε επίσης:

Άρχισε τις λεκτικές πιρουέτες πάλι η Αναστασίου: «Τσαμπαμαγκίτης» ο Τσίπρας – «Μόνος αντίπαλος η ΝΔ» της απάντησε ο Θεοδωράκης

Γεωργιάδης κατά Τσούτσια: Έκανε κακό στον Σαμαρά με τη συνέντευξή του

Βούλτεψη για Τσιούτσια: Κρατάει «νεοδημοκρατόμετρο» και δεν το ξέρω;