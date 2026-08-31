Περιπέτεια υγείας για την Κιάρα Φεράνι: Με μάσκα οξυγόνου στο κρεβάτι – «Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω»

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Μια περιπέτεια με την υγεία της είχε η Κιάρα Φεράνι, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά από εκδρομή στο διάσημο «Montaña de Siete Colores», σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων.

Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου της, φορώντας μάσκα οξυγόνου, περιγράφοντας αναλυτικά όσα συνέβησαν.

Όπως εξήγησε, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν αρκετές ώρες μετά την εκδρομή, όταν είχε πλέον επιστρέψει στο Κούσκο, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν είχε αισθανθεί κάποια ιδιαίτερη ενόχληση, θεωρώντας πως ο οργανισμός της είχε ανταποκριθεί χωρίς πρόβλημα στις απαιτητικές συνθήκες του μεγάλου υψομέτρου.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε αργότερα, όταν η ίδια βρισκόταν σε εστιατόριο και έτρωγε πίτσα. Όπως περιέγραψε στις αναρτήσεις της, αμέσως μετά το φαγητό αισθάνθηκε ένα ξαφνικό και έντονο κύμα ζέστης, ενώ ακολούθησε γενικευμένη αδιαθεσία.

«Μετά την εκδρομή έφαγα πίτσα και αμέσως μετά ένιωσα ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης» είπε, υπογραμμίζοντας ότι λίγο αργότερα άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή, ενώ είχε και την αίσθηση ότι το σώμα της δεν ανταποκρινόταν φυσιολογικά.

«Σαν το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται καλά, σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω σωστά, σαν οι πνεύμονές μου να μην άνοιγαν καλά και τα χέρια μου να μην ανταποκρίνονταν» είπε, επισημαίνοντας ότι λόγω της έντονης δυσφορίας, πήρε την απόφαση να επιστρέψει άμεσα στο ξενοδοχείο και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί, χρησιμοποίησε μάσκα οξυγόνου για μερικά λεπτά μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε διαδικτυακά εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τη μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο σύντροφός της, Χοσέ Ερνάντες, επιχειρηματίας κολομβιανής καταγωγής, που ήταν μαζί της στο ταξίδι στο Περού.

Όπως η Κιάρα Φεράνι ενημέρωσε τους ακολούθους της, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε γρήγορα, καθώς μετά τη χορήγηση οξυγόνου η ίδια αισθάνθηκε καλύτερα. Όπως εκτίμησε, το επεισόδιο οφειλόταν στο μεγάλο υψόμετρο.

Πρόκειται για την κατάσταση που είναι γνωστή ως «νόσος του υψομέτρου» ή «soroche» και μπορεί να εμφανιστεί όταν ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί γρήγορα στη χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση και, κατά συνέπεια, στη μειωμένη διαθεσιμότητα οξυγόνου.

Ούτε η Φεράνι ούτε ο σύντροφός της είχαν λάβει φαρμακευτική αγωγή για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του οργανισμού στο μεγάλο υψόμετρο.

«Όλα τα ξενοδοχεία εδώ είναι πολύ καλά εξοπλισμένα με φιάλες οξυγόνου», ανέφερε στις αναρτήσεις της.

«Όλοι οι φίλοι μου είναι γιατροί, οπότε ήμουν πιο ήρεμη» πρόσθεσε.

Η Φεράνι παραδέχθηκε, τέλος, ότι πιθανότατα πίεσε τον οργανισμό της περισσότερο από όσο θα έπρεπε, αναγνωρίζοντας ότι «το παράκανε» με την ανάβαση και τις δραστηριότητες σε τόσο μεγάλο υψόμετρο.

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