Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους (Videos / Photos)

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Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, με το μυστήριο να πραγματοποιείται το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσία τόσο συγγενών και φίλων του ζευγαριού, όσο και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο μικρός πήρε το όνομα Ορφέας, με τον Κίμωνα Κουρή και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου να μοιράζονται στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο όπου έγινε η δεξίωση μετά τη βάφτιση.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ήρθαν πιο κοντά όταν πρωταγωνιστούσαν στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι».

Στις 31 Μαΐου του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε, με τη Μελία Κρέιλινγκ να κάνει γνωστή την είδηση, με μια φωτογραφία στα social media. Στις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους έγινε γνωστό ότι οι δύο ηθοποιοί απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

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