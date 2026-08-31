Μαρίνα Ασλάνογλου: «Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός»

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Για τις προσωπικές σχέσεις, την ψεύτικη εικόνα που υπηρετούν τα social media, αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο του θεάματος μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Enjoy, με αφορμή τη σκηνική σύμπραξη με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη αυτό το καλοκαίρι, η ηθοποιός δήλωσε θετική στη περιποίηση της εξωτερικής εμφάνισής, όχι όμως στην υπερβολή.

«Όλες οι σχέσεις χρειάζονται πολλή δουλειά. Τόσο οι ερωτικές σχέσεις όσο και οι φιλικές, οι οικογενειακές, οι συγγενικές, όλες θέλουν πολλή δουλειά, φροντίδα, φυσική παρουσία. Ναι, η καθημερινότητα έχει πολλές υποχρεώσεις, δυσκολίες, τρέξιμο. Αλλά για να κρατηθεί μια σχέση, θέλει ένα τηλέφωνο κάθε μέρα, να πεις τα νέα σου, να ακούσεις τη φωνή του άλλου, όχι μηνύματα, να προσπαθείς, να βρεθείς με τον άλλον μέσα στην εβδομάδα. Να του μιλήσεις με αγάπη, να πάρεις και να δώσεις αγάπη, μόνο έτσι αλλάζει η ζωή. Χρειάζονται ζωντανή παρουσία, αναφορά, στήριξη, έτσι έχει χαρά και νόημα η ζωή» είπε αρχικά.

«Η μαγεία του φλερτ έχει χαθεί πίσω από τις οθόνες. Κρύβεται ο καθένας πίσω από μια οθόνη και δεν εκφράζονται. Τους καλύπτει αυτό; Η εικόνα; Για μένα το φλερτ έχει βλέμματα, εκφράσεις. Όλο αυτό είναι λάθος με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αν δεν δεις πως συμπεριφέρεται ο άλλος, τι θα καταλάβεις από μια εικόνα και κάποια μηνύματα; Τα social media δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι σχεδόν όλα ψεύτικα. Φίλτρα, ζωές, ευτυχίες σε στιγμές. Σαν σενάρια είναι από σειρές οι ζωές των άλλων από τα social. Σαν να είμαστε ηθοποιοί. Δεν έχει αλήθεια. Βλέπουμε πρόσωπα φτιαγμένα, με φίλτρα, ψεύτικα σώματα, δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει πραγματικότητα σ’ αυτό. Τα κορίτσια όλα αλλοιώνονται. Αλλά και στην πραγματικότητα αυτό το κυνήγι ομορφιάς με τις πλαστικές, τα ίδια πρότυπα ομορφιάς, μάταιο» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι στον χώρο του θεάματος ο ηλικιακός ρατσισμός είναι μια θλιβερή πραγματικότητα.

«Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, όλοι μεγαλώνουν, η ηλικία λέει την αλήθεια. Δεν λέω όχι στην περιποίηση να είσαι προσεγμένος, χτενισμένος, καθαρός, αλλά όχι στην υπερβολή, στο πολύ μακιγιάζ, στα πολλά μπότοξ. Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός και αυτός σε κάνει να κάνεις υπερβολές στην εμφάνιση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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