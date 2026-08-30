Lisa Kudrow: «Πραγματικά δεν θέλω να τραγουδήσω ξανά το Smelly Cat από τα Φιλαράκια»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Lisa Kudrow έχει αφήσει το δικό της χαρακτηριστικό αποτύπωμα στην παγκόσμια pop κουλτούρα μέσα από τον εμβληματικό τηλεοπτικό της ρόλο στη σειρά Τα Φιλαράκια.

Εκεί επί 10 χρόνια υποδύθηκε την αλλοπρόσαλλη Φοίβη Μπουφέ και έγινε ίσως ο πιο αγαπητός χαρακτήρας της θρυλικής κωμωδίας του NBC.

Ωστόσο, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Fresh Air στις ΗΠΑ, η Lisa Kudrow αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα αίτημα των θαυμαστών της που αρνείται να ικανοποιήσει.

Δεδομένου ότι η Φοίβη Μπουφέι παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από τα «Φιλαράκια», η Kudrow εξακολουθεί να συνδέεται άρρηκτα με τον ρόλο που ενσάρκωσε για μία δεκαετία. Όμως, δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά το «Smelly Cat».

Όταν της ζητούν να τραγουδήσει το αγαπημένο τραγούδι της Φοίβης, το «Smelly Cat», η αντίδρασή της δεν είναι ίδια. «Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε “Ω, τραγούδησε το Smelly Cat”. Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 13α γενέθλια του γιου της – «Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις» (Photos)

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αναστασία Γιούσεφ: «Ήταν τα πιο αγχωτικά λεπτά της ζωής µου, δεν σκεφτόμουν τίποτε παρά µόνο να είναι καλά το μωρό»

