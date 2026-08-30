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30.08.2026 13:29

Lisa Kudrow: «Πραγματικά δεν θέλω να τραγουδήσω ξανά το Smelly Cat από τα Φιλαράκια»

30.08.2026 13:29
Lisa Kudrow

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Η Lisa Kudrow έχει αφήσει το δικό της χαρακτηριστικό αποτύπωμα στην παγκόσμια pop κουλτούρα μέσα από τον εμβληματικό τηλεοπτικό της ρόλο στη σειρά Τα Φιλαράκια.

Εκεί επί 10 χρόνια υποδύθηκε την αλλοπρόσαλλη Φοίβη Μπουφέ και έγινε ίσως ο πιο αγαπητός χαρακτήρας της θρυλικής κωμωδίας του NBC.

Ωστόσο, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Fresh Air στις ΗΠΑ, η Lisa Kudrow αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα αίτημα των θαυμαστών της που αρνείται να ικανοποιήσει.

Δεδομένου ότι η Φοίβη Μπουφέι παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από τα «Φιλαράκια», η Kudrow εξακολουθεί να συνδέεται άρρηκτα με τον ρόλο που ενσάρκωσε για μία δεκαετία. Όμως, δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά το «Smelly Cat».

Όταν της ζητούν να τραγουδήσει το αγαπημένο τραγούδι της Φοίβης, το «Smelly Cat», η αντίδρασή της δεν είναι ίδια. «Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε “Ω, τραγούδησε το Smelly Cat”. Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

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