search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 14:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 13:32

Η Όλγα και τα… ηλιοτρόπια 

30.08.2026 13:32
kefalogianni1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εντυπωσιασμένη η Όλγα Κεφαλογιάννη από τις απέραντες και εντυπωσιακές εκτάσεις με ηλιοτρόπια στην περιοχή ανάμεσα σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, δεν άντεξε και ανέβασε story στο Ιnstagram.

Με την ίδια να ποζάρει με ένα φόρεμα σχεδόν ασορτί με το τοπίο. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στη δυτική Μακεδονία το Σάββατο.

Προσφέρουν και τέτοιες εμπειρίες οι περιοδείες.

Διαβάστε επίσης:

Ο Λεωνίδας Κύρκος και κάποιες διευκρινίσεις – Η ανάρτηση καταπέλτης του Θόδωρου Μαργαρίτη

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Τα στιγμιότυπα από την περιοδεία του (Video)

Τέλος οι (όποιες) φήμες για προσέγγιση Ανδρουλάκη – Κασσελάκη: Η επίθεση που φτιάχνει… βεντέτα 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
monaco bc
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Εκτός γαλλικού πρωταθλήματος – Πώς κατέρρευσε οικονομικά η υπερδύναμη της EuroLeague

lefta-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Απατεώνες απέσπασαν 15.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

los angeles pyrkagies
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες – όχι όμως μέσα, αλλά έξω, σε διαδήλωση

kefalogianni1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Όλγα και τα… ηλιοτρόπια 

Lisa Kudrow
LIFESTYLE

Lisa Kudrow: «Πραγματικά δεν θέλω να τραγουδήσω ξανά το Smelly Cat από τα Φιλαράκια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

dortmund-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας - Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 14:02
monaco bc
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Εκτός γαλλικού πρωταθλήματος – Πώς κατέρρευσε οικονομικά η υπερδύναμη της EuroLeague

lefta-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Απατεώνες απέσπασαν 15.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

los angeles pyrkagies
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες – όχι όμως μέσα, αλλά έξω, σε διαδήλωση

1 / 3