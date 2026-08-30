Η Όλγα και τα… ηλιοτρόπια 

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Εντυπωσιασμένη η Όλγα Κεφαλογιάννη από τις απέραντες και εντυπωσιακές εκτάσεις με ηλιοτρόπια στην περιοχή ανάμεσα σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, δεν άντεξε και ανέβασε story στο Ιnstagram.
Με την ίδια να ποζάρει με ένα φόρεμα σχεδόν ασορτί με το τοπίο. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στη δυτική Μακεδονία το Σάββατο.
Προσφέρουν και τέτοιες εμπειρίες οι περιοδείες.
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