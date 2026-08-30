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30.08.2026 13:05

Ο Λεωνίδας Κύρκος και κάποιες διευκρινίσεις – Η ανάρτηση καταπέλτης του Θόδωρου Μαργαρίτη  

30.08.2026 13:05
Μ. Κύρκος προς ΝΔ: Ο Λεωνίδας Κύρκος ήθελε σύνθετη ονομασία - Media

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Για κάποιους ακροκεντρώους και όψιμους οπαδούς της «νεοδεξιάς» η εξασθένιση της ιστορικής μνήμης θεωρείται ευκαιρία για παραποίηση των πραγματικών δεδομένων – ακόμα κι όταν μιλάμε για κορυφαίες προσωπικότητες και πρόσωπα σύμβολα της Αριστεράς.

Για όλους εκείνους λοιπόν που βασίζονται σε αυτή την εξασθένιση, για να παραποιήσουν την ιστορία και τη διαδρομή του Λεωνίδα Κύρκου, ο Θόδωρος Μαργαρίτης έκανε μία ανάρτηση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών:

«Φίλοι και σύντροφοι, με αφορμή την απώλεια του Λεωνίδα Κύρκου το 2011 παρακολουθώ διαφορές παράλογες αναρτήσεις.

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Ο Λεωνίδας ήταν σε όλη του την ζωή -από την ΕΠΟΝ, τον ΔΣΕ, την ΕΔΑ, τους Λαμπράκηδες, το ΚΚΕ ΕΣ μέχρι τον ΣΥΝ και την ΔΗΜΑΡ- ένας μαχητής της Αριστεράς.  Ήθελε την μετριοπάθεια, τους συμβιβασμούς, τις συμμαχίες. Ήταν όμως Κομμουνιστής της Ανανέωσης. Ήταν πάντα με την πλευρά της εργατικής τάξης και των αδύναμων. Κάπως έτσι, έστω και με μεγαλύτερο δογματισμό, ήταν κατά την γνώμη μου και ο Φλωράκης. Εξοργίζομαι από πρώην Αριστερούς που σήμερα ψηφίζουν ανοιχτά ή κρυφά την ΝΔ, δηλαδή το κόμμα της Συντηρητικής παράταξης, όταν εμφανίζουν   τον Λεωνίδα κάτι ανάμεσα σε Ζίγδη, Πεσμαζόγλου και Τσιριμώκο. Για να μη πω σε Θεοδωρικάκο και Καρανίκα. Με απλά λόγια: Κόφτε τις ανοησίες…».

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