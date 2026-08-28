Μα, με τον… Πιπίνη θα επιτεθούν στον Τσίπρα; 

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Θα θυμάστε ένα δημοσιογράφο, τον Ιάσωνα Πιπίνη, ο οποίος ως… «ειδικός σε θέματα Λατινικής Αμερικής» έγινε σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου για να βοηθάει προφανώς την κυβέρνηση να μην γίνει η χώρα… «Βενεζουέλα», «Αργεντινή» κι άλλα τέτοια ωραία με δράκους και χωρίς δράκους.

Ε, λοιπόν, επανεμφανίστηκε αυτές τις μέρες στον ραδιοφωνικό ΣΚΑΙ (πού αλλού;), για να μιλήσει σε ένα αφιέρωμα, λέει, για τον… «τσαβισμό της Μεσογείου»!

Ο στόχος; Μα, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του 2015-2019. Η οποία κυβέρνηση πήγε να κάνει τη χώρα παράρτημα του Καράκας, σαν να μας έλεγε ο Πιπίνης.

Εντάξει, είπαμε ότι ο Τσίπρας είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ. Με αυτόν θα συγκρουστεί μετωπικά προς τις εκλογές. Αλλά να καταφεύγεις στον… Πιπίνη για να χτυπήσεις το 2026 τον Τσίπρα, πέρα από οτιδήποτε άλλο (αδυναμία σοβαρών πολιτικών όπλων;), μήπως αγγίζει και τα όρια της θυμηδίας;

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