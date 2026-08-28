Telegraph: Φόβοι για κατασκοπεία της RAF στη βάση του Ακρωτηρίου από πολυτελές ξενοδοχείο στην Κύπρο

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Ανησυχίες ότι ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Λεμεσό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο παρακολούθησης της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι εκφράζουν Βρετανοί αξιωματούχοι ασφαλείας και στρατιωτικές πηγές, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Telegraph.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινεζικής ιδιοκτησίας City of Dreams Mediterranean, ένα 16ώροφο συγκρότημα που άνοιξε το 2023 και εκτείνεται σε περίπου 15 στρέμματα. Η θέση και το ύψος του, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, προσφέρουν οπτική επαφή με τμήματα της RAF Akrotiri, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βρετανικές βάσεις στο εξωτερικό.

Η θέα προς τη βάση και οι ανησυχίες

Η Telegraph, που επισκέφθηκε το ξενοδοχείο αυτόν τον μήνα, αναφέρει ότι το συγκρότημα δεσπόζει στο τοπίο, καθώς είναι αισθητά ψηλότερο από τα γύρω κτίρια. Από τα υψηλότερα σημεία του, υποστηρίζουν οι πηγές, ένας παρατηρητής θα μπορούσε θεωρητικά, ακόμη και με κιάλια, να έχει εικόνα για απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών, αλλά και για κινήσεις προσωπικού και αξιωματούχων.

Οι ανησυχίες εντείνονται λόγω της στρατηγικής σημασίας του Ακρωτηρίου. Η βάση φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, μαχητικά F-35 και αμερικανικά αναγνωριστικά αεροσκάφη U-2 Dragon Lady και έχει χρησιμοποιηθεί ως κρίσιμος κόμβος επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Το City of Dreams ανήκει στη Melco Resorts & Entertainment, της οποίας ηγείται ο Κινεζοκαναδός δισεκατομμυριούχος Lawrence Ho. Η συμμετοχή του σε κινεζικό πολιτικό συμβουλευτικό όργανο αναφέρεται από την Telegraph ως ένας ακόμη παράγοντας που έχει προκαλέσει προβληματισμό σε βρετανικούς στρατιωτικούς κύκλους.

Ωστόσο, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη παράνομης δραστηριότητας από τον Ho, τη Melco ή το ξενοδοχείο. Εκπρόσωπος του City of Dreams απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες και τονίζοντας ότι το θέρετρο λειτουργεί αποκλειστικά ως προορισμός τουρισμού, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικών εκδηλώσεων.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η ασφάλεια της RAF Ακρωτηρίου προστατεύεται από «ισχυρά και πολυεπίπεδα» μέτρα ασφαλείας, τα οποία επανεξετάζονται διαρκώς, χωρίς να σχολιάσει λεπτομέρειες για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

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