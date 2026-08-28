Ο Μασκ και η xAI κάνει μήνυση σε χρήστες του Grok για τα παράνομα deepfakes που… επιτρέπει να ανεβάζουν

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Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, xAI, επιλέγει έναν ασυνήθιστο δρόμο για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες αντιδράσεις και τις δικαστικές προσφυγές που συνδέονται με τη χρήση του Grok για τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes: να μηνύσει τους ίδιους τους χρήστες.

Αντί να περιοριστεί στην αναστολή λογαριασμών ή στην ενίσχυση των τεχνικών φίλτρων, η εταιρεία στρέφεται δικαστικά εναντίον ορισμένων χρηστών που κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν το εργαλείο για παράνομο περιεχόμενο.

Η xAI έχει ήδη καταθέσει αγωγές εναντίον χρηστών που φέρονται να χρησιμοποίησαν το Grok για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Μεταξύ αυτών είναι ο Terry Wayne Harwood, από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος αντιμετωπίζει και ποινικές κατηγορίες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες παραβίασαν τους όρους χρήσης της πλατφόρμας, παρακάμπτοντας τα μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιώντας το Grok με τρόπο που γνώριζαν ότι απαγορεύεται.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η ίδια η xAI βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρή βλάβη από τη δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών εικόνων μέσω του Grok.

Η xAI υποστηρίζει ότι έχει ενσωματώσει τεχνολογικές δικλίδες ασφαλείας και ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες τις παρέκαμψαν. Ωστόσο, οι επικριτές της απαντούν ότι η ύπαρξη δικλίδων δεν απαλλάσσει απαραίτητα μια εταιρεία από την ευθύνη να σχεδιάζει και να λειτουργεί το προϊόν της με επαρκή προστασία από προβλέψιμες καταχρήσεις.

Τι σημαίνει νομικά μία τέτοια κίνηση

Νομικά, η επιλογή της xAI να μηνύσει τους ίδιους τους χρήστες έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή επιχειρεί να μεταφέρει ένα μέρος της ευθύνης από την εταιρεία στον τελικό χρήστη. Η βασική της θέση είναι ότι, εφόσον οι χρήστες παραβίασαν τους όρους χρήσης και παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει οι ίδιοι να υποστούν τις συνέπειες της παράνομης χρήσης του εργαλείου.

Οι αγωγές μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως επιχείρημα άμυνας στις αγωγές των θυμάτων: η xAI μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν ήταν εκείνη που δημιούργησε ή ζήτησε το παράνομο υλικό, αλλά ότι ένας χρήστης χρησιμοποίησε το προϊόν κατά παράβαση των κανόνων του. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά από τους χρήστες να καλύψουν ακόμη και έξοδα που προκύπτουν από τη δική της νομική υπεράσπιση.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η xAI απαλλάσσεται από πιθανή ευθύνη. Τα δικαστήρια θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο η εταιρεία έλαβε επαρκή μέτρα πρόληψης, αν γνώριζε τους κινδύνους και αν το προϊόν ήταν σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει προβλέψιμες καταχρήσεις.

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