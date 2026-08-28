Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

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Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια φωτιάς σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας, η οποία έχει κατασβεσθεί, στην οδό Μακεδονίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45, επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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