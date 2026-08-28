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28.08.2026 12:02

Δημήτρης Κόκοτας: Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον τραγουδιστή, συντετριμμένη η σύζυγός του

28.08.2026 12:02
KIDIA_KOKOTA_KENTRIKI

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Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Δημήτρης Κόκοτας.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες έχουν συγκεντρωθε΄΄ι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλίκια μόλις 57 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς,.

Η σύζυγός του Κατερίνα, συντετριμμένη, βρίσκεται από νωρίς στην εκκλησία και υποδέχεται τον κόσμο που πηγαίνει να πει το τελευταίο άντίο στον Δημήτρη Κόκοτα.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων η Σάντρα Βουτσά, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, o Διονύσης Σχοινάς και άλλοι καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του ή είχαν μακρόχρονη φιλία.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ., με την εκκλησία να έχει γεμίσει με στεφάνια προς τιμήν του τραγουδιστή.

Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Η σορός του Δημήτρη Κόκοτα έφτασε στο ναό λίγο πριν τις 11:00 π.μ. και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

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