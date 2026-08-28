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28.08.2026 12:11

Ο Κουτσούμπας καλεί σε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ: Κάνουμε την δική μας εξαγγελία, δεν περιμένουμε σωτήρες (video)

28.08.2026 12:11
koutsoubas

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Ο Δημήτρης Κουτσούμπας μέσω των σόσιαλ κάλεσε σε… πανελλαδικό συλλαλητήριο έξω από τη ΔΕΘ, την ημέρα έναρξης της Έκθεσης (5/9).

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βίντεο που ανέβασε, «δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες! Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία!».

Να τονιστεί πως στελέχη του ΚΚΕ σε τηλεοπτικά πάνελ, έκαναν λόγο το τελευταίο δίμηνο για πιο… δυναμική παρουσία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έξω από τη ΔΕΘ και μένει να δούμε αν θα επαληθευθεί. 

Η δήλωση του Δ. Κουτσούμπα

«Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μας πουν τι «αντέχει» η οικονομία. Να μας πουν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών. Όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε  μισθούς και συντάξεις. Δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με χρηματοδότηση και προσωπικό. Δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού! 

Ε, λοιπόν, στις 5 Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Δεν μας ενδιαφέρει τι «αντέχουν» τα κέρδη τους. Μας ενδιαφέρει τι δικαιούται ο λαός σήμερα, τον 21ο αιώνα! 

Και δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες! Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία!

Απέναντι στα δικά τους “κοστολογημένα” όρια, υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να …κοστολογήσουν, να υπολογίσουν: Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει! 

5 Σεπτέμβρη όλοι και όλες στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. 

Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!»

@twra_kke 📲 Κάλεσμα μέσω TikTok στο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ απευθύνει ο Δ. Κουτσούμπας. 🔴 Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μας πουν τι “αντέχει” η οικονομία. Ε, λοιπόν, στις 5 Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα! Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες! Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία! 👉 Απέναντι στα δικά τους “κοστολογημένα” όρια, υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να …κοστολογήσουν, να υπολογίσουν: Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει! 📍 5 Σεπτέμβρη | Θεσσαλονίκη Όλοι και όλες στο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. #δεθ #kke #koutsoumpas #fyp #fy ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:14
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