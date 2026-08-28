Επιμένει ο Μαρινάκης στο… πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα: Να μας πουν γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο

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Ψηλά διατήρησε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους τόνους στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση του Ε’ αντιπροέδρου της Βουλής, κατηγορώντας το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης για «ψέματα».

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά ότι «είπε δύο πράγματα, τα οποία ήταν και τα δύο πολύ μεγάλα ψέματα. Και αυτό είναι μείζον θέμα κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο ψέμα που λέει είναι ότι εμείς έχουμε “πανηγυρίσει” για τις ψήφους των Σπαρτιατών. Μάλιστα, επικαλέστηκε και εμένα. Εγώ -και το έβαλα, mot a mot- έχω πει το εντελώς αντίθετο. Ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι. Πήγε να το μαζέψει μετά, με επόμενη ανακοίνωση, ότι δεν αναφέρονταν σε ανακοίνωση δική μου η απάντηση, αλλά σε “διαρροές του Μαξίμου για ευρείες πλειοψηφίες”. Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Ας ψηφίζουν ό,τι θέλουνε. Εμείς ευπρόσδεκτες αυτές τις ψήφους, δεν τις θεωρούμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που νομοθέτησε, σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα εγκληματικής οργάνωσης, όχι ιδεολογίας, όσο επαίσχυντη και αν είναι, ή κρυπτόμενου αρχηγού να αποφασίζει, αν θέλει ο Άρειος Πάγος, ό, τι έχει αποφασίσει για άλλα κόμματα. Άρα, εμείς μαθήματα δημοκρατίας δεν θα δεχόμαστε από κανέναν. Ούτε παραδίδουμε βέβαια».

Σε τρίτο επίπεδο, ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «λέει το ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίζουμε την Ακρίτα, γιατί όποιος και να έρθει από πρόταση από ένα κόμμα, την κάνουμε αποδεκτή θεσμικά, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή ονόματος, εκτός αν μιλάμε για ακροδεξιούς και ναζιστές. Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα; Η πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Τώρα που μιλάμε, τον πήρε. Ναι, τον έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, τώρα που μιλάμε, τον έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε, ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει, γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο».

Επέμεινε, δε, στη σύγκριση Ακρίτα και Γιάννη Στουρνάρα, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, όχι επειδή έκανε κολοτούμπα ο κύριος Τσίπρας τελεία, αλλά επειδή μετά την κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο κύριος Στουρνάρας ήταν από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε όλοι εμείς μεταξύ μας, που μας λέγανε προδότες, γερμανοτσολιάδες, η Ελλάδα να παραμείνει μια κανονική χώρα, να είναι στην Ευρώπη και να μην φτάσει στο σημείο, να ζήσει ό, τι έζησαν άλλα κράτη στο παρελθόν. Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, περίπου 10 χρόνια μετά, επί προεδρίας του κύριου Ανδρουλάκη, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα».

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