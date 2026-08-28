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28.08.2026 12:24

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Ελπιδοφόρος: Έθεσε θέμα για τη Χάλκη και τις θρησκευτικές ελευθερίες

28.08.2026 12:24
elpidoforos

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Για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή πήγε να μιλήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Ελπιδοφόρος συναντήθηκε με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Ράιλι Μπαρνς μετά από πρόσκληση του τελευταίου.

Στη συνάντηση εξετάστηκε η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή όπου τέθηκε το ζήτημα της ανάγκης για προστασία της ασφάλειας και της θρησκευτικής ελευθερίας των ιστορικών χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής, ενώ για την Χάλκη, στην Αρχιεπισκοπή κάνουν λόγο για «θετικές εξελίξεις» που πηγάζουν και από κινήσεις της τουρκικής πλευράς που τους τελευταίους μήνες δείχνει να είναι πιο θετική. Τον περασμένο Ιούνιο εξάλλου, ο Ερντογάν έδωσε εντολή να υπάρξει επανέναρξη των συζητήσεων για το άνοιγμά της.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:15
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Οι «Πυξ Λαξ» έρχονται στο Κατράκειο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

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