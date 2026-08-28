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28.08.2026 08:51

Τα… ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

28.08.2026 08:51
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Με ένα ποτάκι και πολλή καλή διάθεση γιόρτασαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου τις νέες επιτυχίες τους.

Ο «Μανόλο» ανέβασε στα social media ένα χαλαρό στιγμιότυπο με τους δύο Έλληνες πρωταθλητές να απολαμβάνουν ένα ποτό μετά το τέλος των αγώνων, έχοντας κάθε λόγο να χαμογελούν. «Γεια σου φίλε», έγραψε στη δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραλής πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, περνώντας τα 6,20 μέτρα και καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ προσπάθησε να καταρρίψει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Η επίδοση τον έφερε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

Την ίδια ώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε στα 8,45 μέτρα και κατέκτησε την πρώτη θέση, απαντώντας μάλιστα την κατάλληλη στιγμή στην πίεση του Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 8,43 μ. Για τον Τεντόγλου ήταν η ένατη διαδοχική νίκη του μέσα στη σεζόν.

Δικαίως λοιπόν οι δύο πρωταθλητές μας είπαν να γιορτάσουν.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:44
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