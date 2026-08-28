Νεπάλ: Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης – Υπερχείλισε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φονική κατολίσθηση (videos)

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ ανέστειλαν προσωρινά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης λόγω της υπερχείλισης λίμνης που δημιουργήθηκε μετά από κατάρρευση παγετώνα.

Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 472 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.400 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στις πληγείσες περιοχές των συνόρων.

Οι ομάδες διάσωσης παραμένουν σε αναμονή, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και η πιθανή αύξηση του όγκου νερού εντείνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών.

Οι κάτοικοι των περιοχών που κινδυνεύουν έλαβαν εντολή να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, ενώ ο στρατός συνεχίζει τις προσπάθειες απομάκρυνσης εγκλωβισμένων πολιτών.

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Σταμάτησαν προσωρινά οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο βόρειο Νεπάλ, εξαιτίας της απειλής υπερχείλισης μιας λίμνης η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός έχει φτάσει στους 472 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι αγνοούνται. Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο. «Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημέρωθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

🚨🚨🚨#China alerts new barrier lake forms at #Nepal rivers confluence, posing high breach risk over next 3 days.



A significant barrier lake has formed near the confluence of the Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers in Nepal, with its water volume estimated at 2 million… pic.twitter.com/XtMiX3YUvs — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 27, 2026

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων – αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Satellite imagery from August 27 shows the extent of damage caused to Nepal and Tibet following a flash flood that killed at least 359 people and left nearly 1,000 missing.



Both countries said a glacier collapse on August 26 sent a huge torrent of rock, ice, mud and debris… pic.twitter.com/KG5VgeSMBj August 28, 2026

Περίπου 100 εργατών εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα

Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από drones και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Γκιρόνγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ διευκρίνισε ότι 350 εργάτες και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον στρατό «σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες δυσκόλεψαν ο καιρός και η πλημμύρα».

NEPAL FLOOD: 350 RESCUED FROM HYDROPOWER TUNNEL



The Nepali Army has rescued 350 people who were trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel following the devastating Bhote Koshi flood in Rasuwa.



A total of 883 people have been rescued amid the ongoing flood crisis. pic.twitter.com/9EbJMmS3l3 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.

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