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28.08.2026 08:34

Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 49 νεκροί σε αιματηρή επιδρομή για ζωοκλοπή

28.08.2026 08:34
Σουδάν: Ένοπλοι σκότωσαν 20 χωρικούς - Ανάμεσά τους και γυναικόπαιδα - Media

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Τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 33 τραυματίστηκαν την Πέμπτη στο Νότιο Σουδάν, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε καταυλισμό κτηνοτρόφων και σε κοντινό χωριό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στον καταυλισμό Μάτσαρ-Πακούεκ και στο χωριό Μάντινγκ Τζουέρ Μπόμα, στην κομητεία Τοντζ Νορθ της βορειοδυτικής πολιτείας Γουαράπ.

«Η επίθεση διαπράχθηκε από ένοπλο διασυνοριακό εγκληματικό δίκτυο», δήλωσε ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών, Γουίλιαμ Γουόλ Μάγιομ Μπολ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών.

Οι επιδρομές με στόχο την αρπαγή βοοειδών αποτελούν εδώ και χρόνια μία από τις βασικές αιτίες διακοινοτικής βίας στο Νότιο Σουδάν. Τα ζώα θεωρούνται σημαντική πηγή πλούτου και κοινωνικού κύρους στις κτηνοτροφικές κοινότητες, με τις ζωοκλοπές να προκαλούν συχνά κύκλους αντεκδίκησης.

Την περασμένη χρονιά είχε κηρυχθεί εξάμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία Γουαράπ, έπειτα από αναζωπύρωση των αιματηρών επιθέσεων μεταξύ κοινοτήτων.

Η νέα επίθεση διαπράχθηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά από άλλη επιδρομή στην ίδια περιοχή, κατά την οποία είχαν σκοτωθεί 60 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί 50.

Οι τοπικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση, κάλεσαν τους κατοίκους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και ζήτησαν από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της «καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης» που προκαλούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι μετακινήσεις πληθυσμών.

Σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση η χώρα

Πέρα από τις αιματηρές ζωοκλοπές, το Νότιο Σουδάν παραμένει αντιμέτωπο με συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων πιστών στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και ένοπλων ομάδων που συνδέονται, σε διαφορετικό βαθμό, με την αντιπολίτευση.

Η βία, η πολιτική αστάθεια, οι πλημμύρες και η έλλειψη χρηματοδότησης για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις έχουν επιδεινώσει δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης στο νεότερο κράτος του κόσμου.

Από τα περίπου 12,2 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, σχεδόν 10 εκατομμύρια χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ περισσότεροι από επτά εκατομμύρια βρίσκονται αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:43
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