Νέα πρόκληση Τραμπ στον Καναδά: «Λίμνη της Αμερικής» η Οντάριο – «Δεν αλλάζει», απαντά ο Κάρνεϊ

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Νέο μέτωπο στην ήδη τεταμένη σχέση ΗΠΑ και Καναδά άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αποκαλεί πλέον τη λίμνη Οντάριο «Λίμνη της Αμερικής». Η απάντηση της Οτάβα ήταν άμεση, με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να διαμηνύει ότι για τη χώρα του η λίμνη θα ονομάζεται Οντάριο «σήμερα και για πάντα».

Η απόφαση της Ουάσινγκτον αφορά την επίσημη ομοσπονδιακή χρήση στις ΗΠΑ και δεν συνεπάγεται διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας.

Το διάταγμα του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Οβάλ Γραφείο, όπου είχε τοποθετηθεί χάρτης των Μεγάλων Λιμνών με την ονομασία «Lake America» να εμφανίζεται με μεγάλα γράμματα στη θέση της λίμνης Οντάριο.

Το διάταγμα αναθέτει στον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Γεωγραφικών Ονομασιών των ΗΠΑ, να προχωρήσει μέσα σε 30 ημέρες στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή της ονομασίας στο αμερικανικό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS).

Παράλληλα, προβλέπει ότι οι χάρτες, τα έγγραφα, οι συμβάσεις και οι επίσημες επικοινωνίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα χρησιμοποιούν στο εξής την ονομασία «Lake America».

BREAKING: "Lake America" becomes official as President Trump signs an executive order to change the geographic name of Lake Ontario "effective immediately." pic.twitter.com/NmEmshwlu1 August 27, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν αργότερα την Πέμπτη, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ άρχισε ήδη να εφαρμόζει τη νέα ονομασία στα επίσημα ηλεκτρονικά έγγραφά της, ενώ οι αλλαγές στις έντυπες εκδόσεις αναμένεται να ακολουθήσουν.

Το επιχείρημα του Λευκού Οίκου

Στο διάταγμα, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος «προστάτης» των Μεγάλων Λιμνών και χαρακτηρίζει τη λίμνη σημαντικό οικονομικό και ιστορικό πόρο για τη χώρα.

Ο Λευκός Οίκος επικαλείται το γεγονός ότι τα βαθύτερα σημεία της λίμνης βρίσκονται στην αμερικανική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των υδάτων της. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στην καναδική επαρχία του Οντάριο και την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ενώ περίπου το 52% της επιφάνειάς της βρίσκεται στην καναδική πλευρά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αλλαγή ισχύει «άμεσα», λέγοντας ότι σκεφτόταν εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη κίνηση.

Κάρνεϊ: «Λίμνη Οντάριο, σήμερα και για πάντα»

Η αντίδραση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ήρθε μέσα σε λίγες ώρες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επισήμανε ότι η ονομασία της λίμνης έχει ιστορία μεγαλύτερη των 400 ετών και προηγείται τόσο της δημιουργίας της Καναδικής Συνομοσπονδίας όσο και της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η ονομασία προέρχεται από τη λέξη «Ontari’io» της γλώσσας των Γουέντατ, η οποία αποδίδεται ως «η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι μεγάλη».

«Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», έγραψε ο Καναδός πρωθυπουργός, για να καταλήξει ότι οι Καναδοί γνωρίζουν πως η λίμνη ονομάζεται Οντάριο «σήμερα και για πάντα».

The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.



The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ξεκαθαρίζοντας ότι για τους Καναδούς και τον υπόλοιπο κόσμο θα παραμείνει «Λίμνη Οντάριο».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο πρωθυπουργός της Νέας Σκωτίας, Τιμ Χιούστον, ο οποίος σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τώρα έχουμε μπει σε πραγματικές ανοησίες. Είναι η λίμνη Οντάριο, φίλε».

Αντιδράσεις υπήρξαν και στην αμερικανική πλευρά. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ δήλωσε ότι η Πολιτεία της δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη νέα ονομασία.

Δεν αλλάζει διεθνώς το όνομα της λίμνης

Παρά τη διατύπωση του Τραμπ περί άμεσης αλλαγής, το εκτελεστικό διάταγμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρεται στη λίμνη.

Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί μέσω της συγκεκριμένης απόφασης να υποχρεώσει τον Καναδά, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους φορείς να υιοθετήσουν την ονομασία «Λίμνη της Αμερικής».

Η κίνηση θυμίζει την απόφαση του Τραμπ στις αρχές της δεύτερης προεδρικής θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025, να αλλάξει για την αμερικανική ομοσπονδιακή χρήση την ονομασία του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε, πάντως, στη λίμνη Οντάριο.

Μετά την υπογραφή του διατάγματος αστειεύτηκε για το ενδεχόμενο αλλαγής της ονομασίας ακόμη και του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού Ωκεανού, λέγοντας ότι, μετά από έναν κόλπο και μία λίμνη, «το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός».

Άφησε μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξει η ονομασία του Ατλαντικού, του Ειρηνικού ή ακόμη και των δύο.

Στο φόντο ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Καναδά

Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο εξαιρετικά τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας.

Οι εμπορικές συνομιλίες των δύο πλευρών κατέρρευσαν, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων. Ο Καναδάς απάντησε ανακοινώνοντας αντίστοιχα αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στο στόχαστρο των καναδικών αντιποίνων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα από τους κλάδους του χάλυβα, των γαλακτοκομικών, των ηλεκτρικών συσκευών και του αγροτικού εξοπλισμού.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Καναδά ότι εκμεταλλεύεται εμπορικά τις ΗΠΑ, ενώ μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων επιτέθηκε εκ νέου στους Καναδούς αξιωματούχους.

Η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης έρχεται να προστεθεί στη σκληρή ρητορική του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος από την έναρξη της δεύτερης θητείας του έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ – μια θέση που η καναδική ηγεσία έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Η νέα σύγκρουση γύρω από τη λίμνη Οντάριο προσθέτει έτσι ένα ακόμη συμβολικό, αλλά πολιτικά φορτισμένο επεισόδιο σε μια αντιπαράθεση που έχει πλέον επεκταθεί από τους δασμούς και τις εμπορικές σχέσεις μέχρι ζητήματα εθνικής ταυτότητας και κυριαρχίας.

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