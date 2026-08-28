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28.08.2026 07:30

EpsilonNet: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με άνοδο κερδών, επενδύσεις και σχέδια για νέες εξαγορές

28.08.2026 07:30
epsilonnet

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Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης έκλεισε το 2025 για τον όμιλο EpsilonNet, ο οποίος ενίσχυσε πωλήσεις, κερδοφορία και ρευστότητα, συνεχίζοντας παράλληλα την επενδυτική του στρατηγική σε τεχνολογίες αιχμής και την επέκταση των δραστηριοτήτων του εκτός Ελλάδας.

Οι οικονομικές επιδόσεις της περυσινής χρήσης επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ομίλου στην εγχώρια αγορά Business Software, ενώ την ίδια στιγμή προχωρεί σταδιακά η ανάπτυξη της παρουσίας του στην Κύπρο και τη Ρουμανία.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 15,83% σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 41,83%, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να καταγράφουν αύξηση 32,89%.

Παράλληλα, αισθητή βελτίωση σημείωσε η λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 31,52% του κύκλου εργασιών, έναντι 27,47% την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένο κατά περίπου 4,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση έχει το γεγονός ότι η μεγέθυνση προήλθε κατά κύριο λόγο από τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, το 93,7% της αύξησης των οικονομικών μεγεθών αποδίδεται σε οργανική ανάπτυξη και μόλις το 6,3% συνδέεται με τις εξαγορές που πραγματοποίησε ο όμιλος.

Οι εξαγορές, πάντως, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο της στρατηγικής της EpsilonNet. Στόχος είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί το μοντέλο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων «all in one», παράλληλα με την αύξηση των μεριδίων αγοράς και τη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας.

Ισχυρή ρευστότητα και αρνητικός καθαρός δανεισμός

Σημαντικό πλεονέκτημα για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού αποτελεί η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Στο τέλος του 2025 τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα είχαν ανέλθει στα 31,24 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 9,2 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Παράλληλα, η EpsilonNet διατήρησε αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 13,54 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη εικόνα παρέχει στον όμιλο πρόσθετα περιθώρια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και ενδεχόμενων νέων επιχειρηματικών κινήσεων χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική του διάρθρωση.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 26,31% και έφτασαν στα 95,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης.

Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα σε τομείς που θεωρεί κρίσιμους για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις υπηρεσίες Cloud και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ επενδύσεις πραγματοποιούνται επίσης στο Fintech και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων Business Software για επιμέρους κάθετες αγορές.

Η στρατηγική αυτή κινείται παράλληλα με την προσπάθεια της EpsilonNet να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και να δημιουργήσει μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιείται.

Νέες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού αφορά και τις υποδομές του ομίλου, με έμφαση τόσο στην τεχνολογική αναβάθμιση όσο και στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Η EpsilonNet έχει προχωρήσει σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονες υποδομές πληροφορικής και αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας. Η διοίκηση συνδέει τις επενδύσεις αυτές με την προσπάθεια αναβάθμισης της παραγωγικότητας, αλλά και με τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου κτιριακού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά η μεταφορά του προσωπικού της Αθήνας στις νέες εγκαταστάσεις.

Οι δραστηριότητες στην Αττική θα στεγαστούν στο νέο συγκρότημα γραφείων στη Μεταμόρφωση, καθώς και σε αυτόνομο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, ολοκληρώνοντας έναν ακόμη κύκλο επενδύσεων στις υποδομές του ομίλου.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις επιδόσεις του 2026. Με βάση την εικόνα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί τόσο για τις πωλήσεις όσο και για την κερδοφορία.

Στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα παραμένει η αξιοποίηση της ισχυρής θέσης της EpsilonNet στο επιχειρηματικό λογισμικό, η περαιτέρω οργανική ανάπτυξη, αλλά και η συνέχιση της πολιτικής στοχευμένων εξαγορών, εφόσον εντοπιστούν εταιρείες και δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν το υφιστάμενο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών.

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