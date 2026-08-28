Τραγωδία στην Ημαθία: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Πώς έχασε τη ζωή της η 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Takeaways by to pontiki AI Μια 18χρονη έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά του Δήμου Βέροιας, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη της περιοχής.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ατυχήματος λόγω ολισθηρότητας ή κάποιου προβλήματος υγείας της κοπέλας.

Στην έρευνα θα συμβάλει καθοριστικά η κατάθεση του 17χρονου που τη συνόδευε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο σημείο.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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Την ώρα που η κοινωνία των χωριών Σφηκιά και Ριζώματα έχει βυθιστεί στο πένθος, οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι πήγε στραβά και μια 18χρονη έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, καθώς η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη κοπέλα βρέθηκε στο νερό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να καλούνται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η 18χρονη να γλίστρησε και να έπεσε στη λίμνη, καθώς οι βρεγμένες επιφάνειες μπορούν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση.

Την ίδια ώρα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η νεαρή να μπήκε στο νερό μόνη της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, και στη συνέχεια να είχε κάποια δυσκολία μέσα στη λίμνη, η οποία δεν της επέτρεψε να επιστρέψει στην επιφάνεια. Οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν αν η 18χρονη αντιμετώπισε κάποιο ζήτημα και, αν η απάντηση είναι θετική, να ξεκαθαριστεί αν αυτό προέκυψε πριν μπει στη λίμνη ή κατά την παραμονή της στο νερό.

Η κρίσιμη κατάθεση

Πάντως, το γεγονός ότι χρειάστηκε να επιχειρήσουν δύτες της 2ης ΕΜΑΚ δείχνει τις δυσκολίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Εν τω μεταξύ, κεντρικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχει η κατάθεση του 17χρονου που ήταν μαζί της. Η 18χρονη είχε πάει στο σημείο μαζί του και ενώ βγάζανε φωτογραφίες, εκείνη βρέθηκε μέσα στο νερό.

Ο 17χρονος νόμιζε αρχικά πως κάνει πλάκα. Ωστόσο, όταν κατάλαβε τι συνέβη, προσπάθησε να την ανασύρει, τραβώντας την έξω από το ποτάμι και στη συνέχεια κάλεσε το 112. Από τη μαρτυρία του αναμένεται να ξεκαθαριστεί πότε έχασε την οπτική επαφή με την κοπέλα και πότε κατάλαβε ότι έχει βρεθεί στο νερό, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν η 18χρονη γλίστρησε και έπεσε ή βούτηξε στη λίμνη.

Το πτώμα της άτυχης κοπέλας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Ειδικότερα, θα διαπιστωθεί αν ο θάνατος της κοπέλας προήλθε από πνιγμό ή από κάποιο άλλο ζήτημα που μπορεί να αντιμετώπισε. Μια εκτίμηση είναι ότι μπορεί να έπαθε επιληπτική κρίση, καθώς είχε σχετικό ιστορικό, ενώ ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι να υπέστη ανακοπή, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

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