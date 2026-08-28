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28.08.2026 08:15

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε χαντακι βάθους τριών μέτρων – Στήθηκε επιχειρηση για τον απεγκλωβισμό του

28.08.2026 08:15
skylos_pixabay
pixabay

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φλέμινγκ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας σκύλος, ο 17χρονος Ρόκι, έπεσε σε τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων, κατά τη διάρκεια της βόλτας του με την ιδιοκτήτριά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που άρχισε να σουρουπώνει, με την τρύπα να βρίσκεται καλυμμένη, χωρίς ωστόσο, όπως φαίνεται, να είναι επαρκώς ασφαλισμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο είχαν προηγηθεί εργασίες, πιθανότατα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Ρόκι έφυγε από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε μέσα στο άνοιγμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ένας εθελοντής, με τους διασώστες να κατεβαίνουν στην τρύπα και να απεγκλωβίζουν τον σκύλο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Ρόκι επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του, έχοντας περάσει μια περιπέτεια με αίσιο τέλος.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:45
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