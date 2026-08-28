Πάτρα: Αναστάτωση με φαρσέρ που έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για μεγάλη φωτιά – Κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνομία

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Αναστάτωση προκάλεσε φαρσέρ στην Πάτρα αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, o άγνωστος έστειλε μήνυμα και μαλιστα μέσω του 112 για μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην περιοχή Ψαροφάι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνομία, με αποτέλεσμα περίοικοι να βγουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους για να δουν τι είχε συμβεί.

Τελικά, μετά από λίγα λεπτά διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα και οι Αρχές αναζητούν τον φαρσέρ, αλλά και τον τρόπο που κατάφερε να στείλι μηνυμα μέσω του 112.

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