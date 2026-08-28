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28.08.2026 09:56

Στροφή 180 μοιρών από Μπέρναμ: «Είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου» λέει για τα γλυπτά του Παρθενώνα

28.08.2026 09:56
Andy Burnham

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Δεν γνωρίζουμε αν και τι είχε επενδύσει η κυβέρνηση στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, όσον αφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα.

Ωστόσο, ο Εργατικός πρωθυπουργός, κάνοντας περίπου ότι κι όλοι οι προκάτοχοί του, προχώρησε σε… στροφή 180 μοιρών από την αρχική του θέση για το θέμα, και από εκεί που δήλωνε ότι τα γλυπτά θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους» και υποστήριζε νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη μεταφορά τους, τώρα, για να το πούμε λαϊκά, «τη γυρίζει τη μπιφτέκα».

«Σε τελική ανάλυση, είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα», δήλωσε ο Μπέρναμ στους Financial Times, και, απ’ ό,τι μαθαίνει η στήλη, προκάλεσε… συγκρατημένη απογοήτευση στην Αθήνα, η οποία αλλιώς τα περίμενε τα πράγματα…

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