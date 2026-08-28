Οσφυαλγία – Αυχεναλγία: Το τίμημα της ξαπλώστρας

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Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τη χαλάρωση στην παραλία. Ωστόσο, η παρατεταμένη παραμονή στην ξαπλώστρα κρύβει σημαντικούς κινδύνους για τη σπονδυλική στήλη. Η σωματική αδράνεια σε συνδυασμό με τις μη ανατομικές στάσεις σώματος αποτελεί συχνά την απαρχή για την εκδήλωση οξέων επεισοδίων οσφυαλγίας και πόνου στον αυχένα.

Η παρατεταμένη ακινησία σε μια συμβατική ξαπλώστρα μπορεί να προκαλέσει πόνο στη μέση και τον αυχένα. Απενεργοποιεί τους σταθεροποιητικούς μυς του κορμού, μεταφέροντας υπερβολικά φορτία στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και αλλοιώνοντας τη φυσιολογική οσφυϊκή λόρδωση – ένα φαινόμενο που επιτείνεται δραματικά από την καλοκαιρινή αφυδάτωση.

«Αυτή η εμβιομηχανική καταπόνηση, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αφυδάτωση, ευθύνεται για τη στατιστικά τεκμηριωμένη έξαρση της οξείας οσφυαλγίας κατά τους θερινούς μήνες, καθιστώντας επιτακτική την κατανόηση των μηχανισμών κάκωσης και την άμεση εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων προστασίας», επισημαίνει ο Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης & Σκολίωσης στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και επιστημονικός Διευθυντής και υπεύθυνος του τμήματος σπονδυλικής στήλης της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, δρ Κωνσταντίνος Σταραντζής.

Η ανατομική παγίδα της καλοκαιρινής χαλάρωσης

Οι περισσότερες ξαπλώστρες και οι καρέκλες θαλάσσης δεν διαθέτουν τον απαραίτητο σχεδιασμό για την υποστήριξη των φυσιολογικών καμπυλοτήτων της σπονδυλικής στήλης. Όταν το σώμα βυθίζεται σε μια μαλακή ξαπλώστρα, ή σε ξαπλώστρα που το ύφασμά της έχει χαλαρώσει από τη χρήση ή σε μια αιώρα για ώρες, η φυσιολογική λόρδωση της οσφυϊκής μοίρας αλλοιώνεται. Η πίεση μεταφέρεται απευθείας στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στους παρασπονδυλικούς μυς, οι οποίοι υπερδιατείνονται και σταδιακά εξασθενούν. Αυτή η ασύμμετρη φόρτιση των ιστών μπορεί να πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως η δισκοκήλη και η σπονδυλοαρθρίτιδα.

Η κατάσταση χειροτερεύει όταν η χαλάρωση συνδυάζεται με δραστηριότητες όπως το διάβασμα ενός βιβλίου ή η χρήση κινητού τηλεφώνου. Η κάμψη του αυχένα προς τα εμπρός και η ταυτόχρονη καθοδική κλίση της θωρακικής μοίρας προκαλούν έντονη μηχανική καταπόνηση. Το βάρος που καλείται να σηκώσει ο αυχένας πολλαπλασιάζεται, έχοντας ως αποτέλεσμα την πρόκληση μυϊκής κόπωσης, σπασμών και αυχενικού συνδρόμου.

Από την αδράνεια στην παραλία, στον οξύ τραυματισμό

Η πολύωρη ακινησία κάτω από τον ήλιο μειώνει την αιμάτωση των μυϊκών ομάδων της μέσης, καθιστώντας τες δύσκαμπτες. Η ξαφνική έγερση από την ξαπλώστρα, ειδικά αν γίνει με απότομη στροφική κίνηση του κορμού, μπορεί να προκαλέσει έντονο μυϊκό σπασμό.

Αυτό συμβαίνει γιατί η ικανότητα του νευρικού συστήματος να αντιλαμβάνεται τη θέση, την κίνηση και την ισορροπία των μελών του στον χώρο, μειώνεται με τη χαλάρωση. Δηλαδή, όταν κάποιος παραμένει ακίνητος για ώρα, οι υποδοχείς που βρίσκονται στους μύες, στους τένοντες και στις αρθρώσεις της μέσης «αδρανούν» και στέλνουν λιγότερα σήματα στον εγκέφαλο. Λόγω αυτής της προσωρινής «απορρύθμισης», τη στιγμή που το άτομο σηκώνεται απότομα, ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να συντονίσει σωστά και έγκαιρα τη σύσπαση των μυών.

Έτσι, οι σταθεροποιητικοί μύες της μέσης δεν ενεργοποιούνται σωστά για να προστατεύσουν τη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα μια απλή στροφή του κορμού να οδηγεί σε λουμπάγκο ή θλάση.

Ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται από την αφυδάτωση, που επηρεάζει τον πηκτοειδή πυρήνα τους, ενώ η έλλειψη ελαστικότητας καθιστά τον ινώδη δακτύλιο ευάλωτο σε ρήξεις.

Οι «VIP» του λουμπάγκο

Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο κάτω από την ομπρέλα είναι:

1.Άτομα με προϋπάρχουσες εκφυλιστικές παθήσεις

Ασθενείς που έχουν ήδη διαγνωστεί με δισκοκήλη, σπονδυλοαρθρίτιδα, στενώσεις ή ισχιαλγία επηρεάζονται άμεσα.

2.Όσοι κάνουν καθιστική ζωή ή εργασία

Οι εργαζόμενοι γραφείου και όσοι δεν κινούνται αρκετά στην καθημερινότητά τους έχουν ήδη εξασθενημένους σταθεροποιητικούς μύες του κορμού (κοιλιακούς και ραχιαίους).

3.Άτομα με κακή φυσική κατάσταση ή παχυσαρκία

Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί μεγαλύτερη στατική πίεση στη σπονδυλική στήλη όταν το σώμα βυθίζεται σε μη εργονομικές επιφάνειες.

4.Οι «αθλητές του καλοκαιριού»

Άνθρωποι που είναι σωματικά αδρανείς όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι ξεκινούν απότομα beach volley, ρακέτες ή θαλάσσια σπορ και αμέσως μετά κάθονται για ώρες στην ξαπλώστρα.

5.Λουόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία λουόμενοι έχουν μειωμένη αντοχή στη στατική φόρτιση, ενώ οι αρθρώσεις τους είναι πιο ευάλωτες στη δυσκαμψία που προκαλεί η ακινησία κάτω από τον ήλιο.

Οδηγίες προστασίας

Η θωράκιση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εξορμήσεων δεν προϋποθέτει την αποφυγή της θάλασσας, αλλά την εφαρμογή απλών εμβιομηχανικών κανόνων όπως:

Στρατηγική εναλλαγή θέσεων: Η παραμονή στην ίδια ακριβώς στάση στην ξαπλώστρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 έως 45 λεπτά.

Η παραμονή στην ίδια ακριβώς στάση στην ξαπλώστρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 έως 45 λεπτά. Τεχνητή οσφυϊκή υποστήριξη: Μια σφιχτά τυλιγμένη πετσέτα θαλάσσης τοποθετημένη πίσω από τη μέση διατηρεί τη φυσιολογική λόρδωση.

Μια σφιχτά τυλιγμένη πετσέτα θαλάσσης τοποθετημένη πίσω από τη μέση διατηρεί τη φυσιολογική λόρδωση. Ενεργά διαλείμματα κίνησης: Σύντομοι περίπατοι στην άμμο ή ήπιο κολύμπι ενεργοποιούν την κυκλοφορία του αίματος, ενυδατώνουν τους δίσκους και αποτρέπουν τη μυϊκή ισχαιμία.

Σύντομοι περίπατοι στην άμμο ή ήπιο κολύμπι ενεργοποιούν την κυκλοφορία του αίματος, ενυδατώνουν τους δίσκους και αποτρέπουν τη μυϊκή ισχαιμία. Ελεγχόμενη τεχνική έγερσης: Η μετακίνηση από την ύπτια θέση πρέπει να εκτελείται γυρνώντας πρώτα το σώμα στο πλάι, χρησιμοποιώντας την ώθηση των χεριών για την αποφυγή απότομων στροφικών δυνάμεων.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν επίμονα συμπτώματα, όπως οξύς πόνος στη μέση ή αντανακλαστικό μούδιασμα στα κάτω άκρα, η έγκαιρη κλινική αξιολόγηση από έναν εξειδικευμένο ορθοπαιδικό είναι απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών.

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